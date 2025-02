Audi erweitert das Q4 e-tron Lineup mit einer neuen Basisversion

Audi hat die Basisversion des Q4 e-tron mit einer größeren Batterie und verbesserter Reichweite neu aufgelegt. Die neue Basisversion, Q4 40 e-tron, bietet eine 59 kWh Batterie, die bis zu 423 Kilometer Reichweite im Sportback ermöglicht. Der Preis für die neue Version liegt um 650 Euro höher als der Vorgänger.

Audi hat die Basisversion seines Q4 e-tron überarbeitet. Das Modell verfügt jetzt über eine größere Batterie und bietet entsprechend mehr Reichweite . Für diese Verbesserung werden jedoch 650 Euro mehr fällig als bisher. Der ab diesem Monat verfügbare Q4 40 e-tron erhält eine Batterie mit 59 Kilowattstunden Kapazität netto und ersetzt den im vergangenen Jahr eingeführten Q4 35 e-tron. Der Q4 35 e-tron hatte einen Akku mit 52 Kilowattstunden netto verbaut und einen 125 kW starken Elektromotor.

Damit waren WLTP-Reichweiten von bis zu 365 Kilometern beim Sportback bzw. 355 Kilometer beim SUV möglich. Mit dem neuen Energiespeicher gibt Audi bis zu 412 Kilometer Reichweite beim SUV an, beim Sportback-Ableger sind es 423 Kilometer. Der Akku mit 59 Kilowattstunden netto ist bereits aus dem Schwestermodell VW ID.3 Pro bekannt oder auch aus dem neuen Skoda Elroq 60. Wie in diesen beiden Modellen bekommt der neue Q4 e-tron einen Elektromotor mit 150 Kilowatt Leistung. Die Lade-Performance des Q4 40 e-tron entspricht ebenfalls den anderen MEB-Modellen aus dem VW-Konzern: In der Spitze kann mit maximal 165 Kilowatt geladen werden, den Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent schafft der Q4 mit diesem Akku unter optimalen Bedingungen in 24 Minuten. In zehn Minuten lassen sich bis zu 150 Kilometer nachladen. Da der Q4 e-tron mit 4,60 Metern Länge aber eine Klasse über dem ID.3 angesiedelt ist, ist er entsprechend größer und schwerer. Das macht sich bei den Fahrleistungen bemerkbar, denn für den Standard-Spurt aus dem Stand auf 100 km/h benötigt der Basis-Q4 8,1 Sekunden. Der ID.3 Pro schafft das in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt beim MEB-Standardwert von 160 km/h. Mit dem neuen Basismodell des Q4 e-tron bringt Audi zudem eine weitere Funktion, die aus anderen MEB-Modellen bereits bekannt ist: Neben der automatischen Vorkonditionierung der Batterie bei eingeplantem Ladestopp kann das Vorheizen der Batterie jetzt auch manuell aktiviert werden





