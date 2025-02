Audi erweitert Elektro-SUV-Angebot mit neuer Einstiegsvariante

Audi bietet den Q4 e-tron ab Februar 2024 in einer neuen Einstiegsvariante mit einer 63 kWh-Batterie an, die bis zu 412 km Reichweite ermöglicht. Die Ladeleistung wurde verbessert, und die manuelle Vorkonditionierung der Batterie ist nun verfügbar. Zudem bietet Audi eine prädiktive Wartungserinnerung, die den Kunden über den Zustand des Fahrzeugs informiert.

Audi erweitert sein Elektro-SUV-Angebot um eine neue Einstiegsvariante des Q4 e-tron. Ab Februar 2024 wird das kompakte Elektro-SUV mit einer 63 kWh großen Batterie verfügbar sein. Damit sind bis zu 412 Kilometer (Sportback: 423 km) nach WLTP-Norm möglich. Beim Laden an einer Schnellladesäule steigt der State of Charge (SoC) der Fahrbatterie in 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent und in zehn Minuten lassen sich bis zu 150 Kilometer (Sportback: 155 km) nachladen.

Die maximale Gleichstrom-Ladeleistung (DC) liegt bei 165 kW. Der Sprint des Q4 40 e-tron von 0 auf 100 km/h erfolgt in 8,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h. An der Hinterachse sorgt eine permanent erregte Synchronmaschine mit 150 kW (204 PS) und laut Audi hoher Effizienz sowie „souveräner Kraftentfaltung“ für den Vortrieb. Die Anhängelast beider Modellvarianten liegt bei 1.000 Kilogramm bei einer Steigung von zwölf Prozent sowie bei 1.200 Kilogramm bei acht Prozent Steigung. Der Q4 40 e-tron bietet auch die Möglichkeit zur manuellen Vorkonditionierung der Batterie über das MMI. Dort wird sichtbar, mit wie viel Kilowattstunden sich die Hochvolt-Batterie aktuell schnellladen lässt und wieviel Ladeleistung dank der vorkonditionierten Akkus zusätzlich verfügbar ist. Audi bietet zudem eine neue prädiktive Wartungserinnerung, die über die App myAudi eine Darstellung wartungsrelevanter Bauteile ermöglicht. „Damit haben Kundinnen und Kunden jederzeit dank farblicher Markierungen einen genauen Überblick über den aktuellen Fahrzeug- beziehungsweise Bauteilzustand“, heißt es. So seien beispielsweise Informationen zu den Bremsbelägen, der 12-Volt-Batterie oder auch der Aktualität des Erste-Hilfe-Koffers abrufbar. Aktiviert der Kunde die prädiktive Wartungserinnerung, sucht der zuvor eingestellte Vertragshändler zwecks Terminvereinbarung den Kontakt zu ihm. Der Einstieg in die Elektromobilität im Premiumsegment beginnt bei Audi mit dem Q4 40 e-tron bei 46.150 Euro. Der Q4 Sportback 40 e-tron startet bei 48.150 Euro.





