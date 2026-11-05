Audi erweitert US-Werk in Georgia mit Milliardeninvestition

Audi plant den Bau eines zweiten Werksteils in Georgia für bis zu 3000 Arbeitsplätze und erhält massive Steuergelder. Die Investition sichert die US-Produktion ab.

Der deutsche Automobilhersteller Audi prüft die Erweiterung seines neuen Produktionsstandorts im US-Bundesstaat Georgia.根据 Unterlagen einer örtlichen Wirtschaftsförderungsbehörde vom Donnerstag soll eine zweite Bauphase des Werks folgen. Diese geplante Ausbaustufe würde das Unternehmen rund drei Milliarden Dollar kosten. Bis zum Jahr 2033 sollen dadurch zusätzliche 3000 Arbeitsplätze im Bundesstaat entstehen. Die Produktion soll ab Anfang der Dreißigerjahre jährlich etwa 200.000 Sport Utility Vehicles (SUVs) an den Mann bringen.

Gewaltige staatliche Förderung durch Bundesstaat Georgia

Um die Investitionen abzusichern, gewährt der Bundesstaat Georgia dem Automobilkonzern erhebliche finanzielle Anreize. Konkret überlässt Georgia Audi das rund 600 Hektar große Grundstück für das Werk. Zusätzlich sind Steuererleichterungen in Höhe von 458 Millionen Dollar vorgesehen. Hinzu kommen mehr als 550 Millionen Dollar an weiteren Fördergeldern. Diese Mittel dienen unter anderem dem Bau der Infrastruktur, Bauarbeiten, der Wasserversorgung und der Ausbildung von Fachkräften. Insgesamt beliefen sich die Steuervergünstigungen und Zuschüsse auf mehrere Hundert Millionen Dollar.

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Diplomatische Interessen und Zollsenkungen

Die Expansion in die USA ist für Audi strategisch von größter Bedeutung, da Zölle die Rentabilität bisher stark beeinträchtigten. Im vergangenen Jahr kosteten die US-Zölle auf Autos, Stahl, Aluminium und Bauteile den VW-Konzern rund 1,2 Milliarden Euro. Bisher importierte Audi alle Fahrzeuge für den US-Markt aus Europa oder Mexiko. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen gaben an, dass Audi darauf gedrängt habe, die Zölle auf Importe aus der Europäischen Union von 15 auf 7,5 Prozent zu senken. Erwartet wird, dass das US-Handelsministerium einem Satz von rund zehn Prozent zustimmt.

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Politische Kontroversen um Werkspolitik

Die Ankündigung des Werksbaus war in Deutschland auf scharfe Kritik gestoßen. US-Präsident Donald Trump hatte den Bau des Werks Ende Oktober auf einer Wahlkampfveranstaltung in Georgia angekündigt. Bei dieser Veranstaltung war auch Audi-Chef Gernot Döllner auf die Bühne gekommen. Der Auftritt führte zu Kontroversen bei Arbeitnehmervertretern und Politikern in Deutschland. Das US-Programm zielt darauf ab, Autobauer zu mehr Produktion in den USA zu bewegen. US-Vertreter hätten Führungskräften des Unternehmens weitreichende Entlastungen zugesagt, die massiv in die US-Produktion investieren.