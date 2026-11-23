Die Audi-Fabrik in Changchun läuft mit extrem niedriger Auslastung und verursacht massive Verluste, was sie zur Geisterfabrik hat werden lassen. Investitionshöhe und tatsächliche Produktion klaffen weit auseinander.

Die Automobilindustrie in China befindet sich in einer Phase tiefgreifender Umstrukturierung und harter Marktprüfung, wobei die Audi -Fabrik im chinesischen Changchun exemplarisch für die aktuellen Herausforderungen steht, mit denen deutsche Luxushersteller konfrontiert sind.

Ursprünglich wurde die Produktionsstätte mit einer Kapazität von 150.000 Fahrzeugen pro Jahr konzipiert, um die steigende Nachfrage nach elektrischen Mobilitätslösungen in der Weltbevölkerungsreichsten Nation abzudecken. Inzwischen ist die Realität jedoch weit von dieser ambitionierten Planungsgrundlage entfernt. An zahlreichen Tagen steht das Werk still, und die Produktion läuft derzeit nur noch an zwei bis drei Tagen im Monat.

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Geisterfabrik als bitterer Spitzname

Dieser eklatante Unterschied zwischen theoretischer Kapazität und tatsächlicher Auslastung hat unter Mitarbeitern und in der Branchenpresse bereits zu einem bitteren Spitznamen geführt: Die Anlage wird im Konzernumfeld als "Geisterfabrik" bezeichnet. Dieser Begriff verdeutlicht anschaulich, wie leer und ungenutzt die großen Hallen sind, die einst als Symbol für die zukünftige Dominanz von Audi im chinesischen Elektromarkt geplant waren. Finanziell entwickelt sich die Situation für die Volkswagen-Tochter zunehmend zu einem Desaster, das tiefgreifende Konsequenzen nach sich zieht.

Für den Aufbau und die Inbetriebnahme des Standorts in Changchun wurden Investitionskosten in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden Euro getätigt. Ende 2024 begann dort schließlich die Serienproduktion der neuen Elektro-Modelle Q6 Etron und A6 Etron. Trotz dieser neuesten Modellflotte zeichnet sich jedoch ab, dass die erwartete Käuferakzeptanz ausbleibt. Die Prognosen für das laufende Jahr deuten darauf hin, dass weniger als 10.000 Fahrzeuge vom Band rollen werden, was einer Auslastung von unter zehn Prozent entspricht.

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Nach Informationen des Handelsblatts dürfte das Werk allein in diesem Geschäftsjahr einen Verlust von rund 500 Millionen Euro verursachen. Da die Produktion bereits vor etwa zwei Jahren aufgenommen wurde, summieren sich die kumulierten Verluste auf mehrere Milliarden Euro. Die schwache Nachfrage nach Audis Elektrofahrzeugen, insbesondere dem Q6 Etron, im chinesischen Heimatmarkt belastet das Werk enorm und unterstreicht die Diskrepanz zwischen der hohen Produktionkapazität und der tatsächlich bestehenden Marktnachfrage.

Verluste bei Joint Venture NEV Company

Die Struktur des Gemeinschaftsunternehmens, der NEV Company, die Audi gemeinsam mit dem chinesischen Staatskonzern FAW betreibt, zeigt ebenfalls ihre Verwundbarkeit. Anders als bei traditionellen Joint Ventures hält Audi die Mehrheit, doch die Fabrik wird in Konzernkreisen als völlig überdimensioniert für die aktuelle Marktlage kritisiert. Bereits zum Produktionsstart vor knapp zwei Monaten sollen monatliche Verluste in Höhe von rund 100 Millionen Euro angefallen sein.

Obwohl Audi und FAW in der Folgezeit versuchten, die Kostenstruktur zu optimieren und einzudämmen, gehen die Probleme weiterhin anhaltend an die Finanzkraft des Projekts. Schätzungen zufolge fallen immer noch monatlich rund 30 Millionen Euro an Verlusten an. Die negativen Effekte reichen weit über die Buchhaltung hinaus: Insidern zufolge werden Lieferanten teilweise nicht mehr fristgerecht bezahlt, und einige Zulieferer sind bereits in die Insolvenz geraten.

Rettungsoptionen und Gehaltskürzungen

Zudem soll FAW die Gehälter seiner eigenen Mitarbeiter drastisch halbiert haben, was auf die extreme finanzielle Notlage im Projekt hindeutet. Audi äußerte sich zu diesen konkreten Zahlen nicht, doch verschiedene Optionen zur Rettung der Fabrik werden diskutiert. Diese reichen von der Anpassung der Modellpalette über eine Kooperation mit einem chinesischen Technologiepartner bis hin zur Nutzung einer für China speziell entwickelten VW-Plattform.

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Eine Schließung des Werks steht ebenfalls zur Debatte, gilt jedoch aufgrund der politischen Sensibilität der Zusammenarbeit mit dem staatlichen FAW-Konzern als äußerst heikel und schwer umsetzbar.