Audi Formel 1 Showcar und legendäre Rennwagen in Münchener Ausstellung

Eine neue Ausstellung in München taucht Besucher in die Welt der Formel 1 ein. Neben ikonischen Fahrzeugen wie dem Mercedes von Michael Schumacher steht das 2026er-Showcar von Audi im Mittelpunkt. Interaktive Stationen und Multimedia-Inszenierungen bieten ein umfassendes Erlebnis.

Auf über 3000 Quadratmetern können Besucher in die spannende Welt der Formel 1 eintauchen. Die Ausstellung zeigt legendäre Rennwagen , interaktive Stationen und beeindruckende Multimedia-Inszenierungen. Ein besonderes Highlight ist die exklusive Präsentation des 2026er-Showcars des Audi Formel-1-Teams, das bis zum 8.

Juni zu sehen ist. Dies bietet Fans die Möglichkeit, die neuesten Innovationen des Rennsports hautnah zu erleben. Zu den ikonischen Fahrzeugen gehören unter anderem der Mercedes von Michael Schumacher und das Weltmeisterauto RB16B von Max Verstappen. Die Schau gewährt spannende Einblicke in Technik, Innovation und legendäre Rennmomente.

Das Jahr 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära in der Formel 1. Der deutsche Automobilhersteller Audi steigt mit einem Werksteam in die Königsklasse des Motorsports ein. Die Fahrer Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg werden für das Team an den Start gehen. Die Ausstellung nutzt aufwendige Audio-, Video- und Projektionstechnik, um ein immersives Erlebnis für Fans, Familien und Technikbegeisterte zu schaffen.

Der Eintritt ist frei, jedoch gibt es ein Gewinnspiel, bei dem 25 mal zwei Tickets für die Ausstellung ab dem 20. Mai 2026 in München verlost werden. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Mai 2026 um 23:59 Uhr.

Die Teilnahme ist nur für registrierte BILDplus-Kunden mit aktivem Abonnement und ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der Axel Springer Deutschland GmbH und des Gewinnspielpartners sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung nicht möglich.

Mit der Teilnahme geben die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihres Namens und Bildes in der BILD und auf BILD.de. personenbezogene Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung des Veranstalters zu finden





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Formel 1 Audi Rennwagen Ausstellung München

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