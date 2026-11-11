Audi-Krise: Döllner USA-Besuch und Verluste verschärfen Imagekonflikt

Audi verzeichnet massive Gewinneinbrüche und sinkende Absätze in China. Der Besuch von CEO Gernot Döllner bei Trump trifft auf deutsche Kritik über Werkschließungen.

Der Besuch des Audi-Chefs Gernot Döllner in den Vereinigten Staaten, wo er gemeinsam mit Donald Trump auf der Bühne stand, hat in Deutschland zu erheblicher öffentlicher Kritik geführt. Während die US-Regierung Investitionen feiert und neue Arbeitsplätze verspricht, sieht sich der Autobauer im Heimatland mit Stellenabbau und drohenden Werkschließungen konfrontiert. Diese Diskrepanz zwischen internationaler Expansion und internem Rückbau bildet den Kern einer wachsenden Imageschwierigkeit für die Marke aus Ingolstadt.

Finanzielle Einbrüche im dritten Quartal 2026

Audi verbuchte im dritten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang von 18,5 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn brach dabei um 94 Prozent ein und fiel auf nur noch 29 Millionen Euro. Allein die Marke Audi erwirtschaftete in diesem Zeitraum einen operativen Verlust von 174 Millionen Euro. Dass der Gesamtkonzern weiterhin in den schwarzen Zahlen bleibt, ist ausschließlich anderen Sparten zu verdanken.

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In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete der Konzern einen operativen Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die operative Marge lag bei lediglich 2,7 Prozent. Audi musste seine Prognose für das Gesamtjahr bereits zweimal senken. Statt ursprünglich sechs bis acht Prozent rechnet der Konzern nun nur noch mit einer operativen Marge von drei bis fünf Prozent.

Sinkende Absatzzahlen weltweit

Auch die Verkaufszahlen entwickelten sich schwach. Weltweit setzte Audi in den ersten neun Monaten 2026 11,4 Prozent weniger Autos ab als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark fiel der Rückgang in China mit 24,5 Prozent und in den USA mit 16 Prozent aus. Lediglich in Europa konnte Audi ein leichtes Absatzplus von 1,4 Prozent verbuchen. Es geht für Audi also bergab und das ging schnell.

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Im Jahr 2022 hatte Audi mit einer operativen Marge von 12,2 Prozent so gut verdient wie nie zuvor. Dabei war der Autobauer lange Zeit ganz vorne. Seit 1971 lautet der Werbeclaim von Audi "Vorsprung durch Technik". Lange Zeit wurde die Marke diesem Anspruch auch gerecht. 1980 führte Audi den Allradantrieb quattro ein, 1989 folgte der sparsame TDI-Dieselmotor. 1994 setzte der Hersteller mit der Aluminiumkarosserie im A8 neue Maßstäbe.

Abhängigkeit vom chinesischen Markt

Besonders in China zahlte sich dieser Ruf aus. Die Kunden dort legten großen Wert auf die neueste Technik. Audi entwickelte sich deshalb zu einem Statussymbol und war lange Zeit das bevorzugte Dienstfahrzeug chinesischer Beamter. Bis 2018 war Audi zudem die Nummer eins unter den Premiummarken im chinesischen Markt. Wie konnte die Marke so schnell so tief fallen? Die Gründe liegen in allen drei großen Märkten: China, Europa und den USA. Der wichtigste Grund ist wie so oft China.

Der Anteil Chinas am weltweiten Absatz von Audi ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. 2020 gingen noch 43 Prozent aller verkauften Autos in die Volksrepublik. 2025 waren es 38 Prozent, in den ersten neun Monaten 2026 nur noch 31 Prozent. Trotz dieses Rückgangs ist Audi stärker vom chinesischen Markt abhängig als jede andere deutsche Premiummarke. Und die Verkäufe gehen weiter runter: Im dritten Quartal 2026 hat Audi in China 35 Prozent weniger Autos verkauft als im Vorjahr.

Technologischer Wandel und SAIC-Partnerschaft

Den Grund dafür habe ich hier schon oft erklärt: Chinas Automarkt verschiebt sich vom Verbrenner zum Smart Car. Das sind E-Autos, die man vor allem wegen Software und KI kauft. Im alten Markt der Verbrenner waren die Deutschen in China stark. Audi ganz besonders. Nur den Sprung in den neuen Markt haben sie bisher nicht geschafft. In den ersten neun Monaten 2026 waren nur 7,4 Prozent der Audis in China reine E-Autos. Für Smart Cars fehlt Audi die technische Basis.

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Diese Basis soll von VW kommen: die neue Plattform SSP. Eigentlich sollte sie 2026 kommen. Aber schon 2023 hat VW sie auf 2029 verschoben. So lange kann Audi in China aber nicht warten. Also kauft Audi die Technologie einfach ein. Bei einem Partner in China, der sie schon hat: SAIC. Einer der größten chinesischen Autokonzerne. Nur gibt es ein Risiko: Die Kunden könnten merken, dass im Audi keine eigene Technologie mehr steckt und das kann der Marke schaden.

Das Scheitern der Markenwette

Im September 2025 kommt dann das erste Auto: der E5. Die erste Frage auf der Pressekonferenz war: Warum noch eine neue Marke? Audis Antwort: Chinas Käufer wollen beides. Deutschen Luxus und chinesische Technologie. Der E5 ist eigentlich ein IM L6. IM ist eine der E-Auto-Marken von SAIC. Plattform, Motor, Batterie, Elektronik und Software stammen von SAIC, wie beim IM L6.

Das Fahrassistenz kommt vom chinesischen Anbieter Momenta. Lediglich das Design und die Fahrwerksabstimmung kommen vom Ingolstädter Autobauer. Die Wette: Chinesische Kunden zahlen für dieselbe Technologie mehr, wenn ein deutscher Name draufsteht. Zum Start kostet der E5 rund 2000 bis 3700 Euro mehr als der IM L6. Nur passiert genau das, was Audi befürchtet hat. Die Kunden merken: Das ist im Kern ein chinesisches Auto mit deutschem Logo. Die Wette geht nicht auf.