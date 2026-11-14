Vor dem Hintergrund von 174 Millionen Euro Verlusten und Jobabbau in Deutschland wirkt der Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei Donald Trump für viele Beobachter zynisch.

Der Auftritt von Audi -Chef Gernot Döllner auf der Bühne mit Donald Donald Trump löst in Deutschland eine Welle der Empörung aus, da das Bild im Widerspruch zu den harten wirtschaftlichen Realitäten des Unternehmens steht. Während in den Vereinigten Staaten neue Werke entstehen und Arbeitsplätze geschaffen werden, erlebt der deutsche Heimatmarkt derzeit eine Phase massiver Strukturkrisen, die sich in drastischen Stellenabbau und Werkschließungen niederschlägt.

Diese Diskrepanz zwischen den strategischen Schwerpunkten im Ausland und den internen Problemen zu Hause hat bei Beobachtern den dringenden Bedarf geweckt, die tieferliegenden Ursachen der aktuellen Schieflage von Audi genau zu untersuchen. Die Frage, wie es zu dieser rapiden Entwicklung kommen konnte und wo die Marke in der großen Transformation steht, wird vor dem Hintergrund aktueller Finanzdaten und Marktanalysen zunehmend kritischer diskutiert.

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Einbrüche in Finanzen und Absatzzahlen

Audi verbuchte im dritten Quartal des Jahres 2026 einen Umsatzrückgang von 18,5 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro, während der operative Gewinn des Konzerns um 94 Prozent auf nur noch 29 Millionen Euro einbrach. Die Marke Audi allein zog dabei ein operatives Defizit in Höhe von 174 Millionen Euro ein, wobei der Gesamtgewinn des Konzerns lediglich durch andere Bereiche gesichert wurde.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete der Konzern einen operativen Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die operative Marge lag in diesem Zeitraum bei einer dürftigen 2,7 Prozent, sodass die ursprüngliche Prognose für das Gesamtjahr zweimal angepasst und von sechs bis acht Prozent auf nunmehr drei bis fünf Prozent gesenkt werden musste.

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Die globalen Verkaufszahlen entwickelten sich ebenfalls negativ, da Audi in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 11,4 Prozent weniger Fahrzeuge absetzen konnte als im Vorjahr. Besonders stark fiel der Rückgang in China mit 24,5 Prozent und in den USA mit 16 Prozent aus, wobei lediglich in Europa ein leichtes Absatzplus von 1,4 Prozent verbucht werden konnte.

Verlust des technologischen Vorsprungs

Im Jahr 2022 lag die operative Marge von Audi bei 12,2 Prozent, womit der Autobauer historisch gut verdient hatte und lange Zeit als technischer Pionier galt, der mit Claims wie Vorsprung durch Technik und Innovationen wie dem Allradantrieb quattro oder dem TDI-Dieselmotor den Markt prägte.

Der Ruf der Marke war besonders in China stark ausgeprägt, wo Kunden großen Wert auf neueste Technik legten und Audi als Statussymbol sowie bevorzugtes Dienstfahrzeug für Beamte diente. Bis zum Jahr 2018 war die Marke die Nummer eins unter den Premiumherstellern im chinesischen Markt, was die Abhängigkeit vom Erfolg dort noch verstärkt hat.

Der Anteil Chinas am weltweiten Absatz von Audi ist jedoch deutlich gesunken: Von 43 Prozent im Jahr 2020 fiel der Anteil auf 38 Prozent im Jahr 2025 und belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 nur noch auf 31 Prozent. Trotz dieses Rückgangs ist Audi stärker vom chinesischen Markt abhängig als jede andere deutsche Premiummarke, wobei die Verkäufe im dritten Quartal 2026 um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr sanken.

Strategischer Fehler und die Wette auf SAIC

Der wichtigste Grund für den Niedergang liegt in der mangelnden Anpassung an den Wandel vom Verbrenner zum Smart Car in China, wo Käufer vor allem Software und künstliche Intelligenz schätzen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 waren nur 7,4 Prozent der in China verkauften Fahrzeuge reine E-Autos, da Audi die technische Basis für Smart Cars verpasst hat.

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Die geplante SSP-Plattform von Volkswagen, die eigentlich 2026 kommen sollte, wurde bereits im Jahr 2023 auf 2029 verschoben, was für Audi in China nicht akzeptabel war. Als Folge entschloss sich Audi dazu, die benötigte Technologie von einem chinesischen Partner, SAIC, zu kaufen, was das Risiko birgt, dass Kunden merken, dass im Fahrzeug keine eigene deutsche Technologie mehr steckt.

Im September 2025 kam das erste Modell E5 auf den Markt, das als IM L6 von SAIC basiert und Plattform, Motor, Batterie, Elektronik und Software von SAIC sowie die Fahrassistenz vom Anbieter Momenta erhält, während Design und Fahrwerksabstimmung aus Ingolstadt stammen.

Kunden erkennen die Abhängigkeit

Audi begründete die Markteinführung mit der Annahme, dass chinesische Käufer deutschen Luxus mit chinesischer Technologie kombinieren wollen, und legte für den Start einen Aufpreis von rund 2000 bis 3700 Euro gegenüber dem IM L6 fest.

Genau das, was Audi befürchtet hatte, trat ein: Die Kunden erkennen, dass es sich im Kern um ein chinesisches Auto mit deutschem Logo handelt, und die Wette auf den deutschen Namen geht nicht auf, was die Vertrauenskrise der Marke weiter verschärft.

Diese Entwicklung unterstreicht, wie schwierig es für Audi ist, den früheren technologischen Vorsprung in einem Markt wiederherzustellen, in dem die lokalen Anbieter deutlich schneller auf die Digitalisierung und die Bedürfnisse der Kunden reagieren.