Audi-Pilot Hülkenberg in Monaco bitter enttäuscht

Der Audi-Pilot Nico Hülkenberg kämpfte sich nach einem schwächeren Startplatz bis in die Punkteränge, bevor er kurz nach dem Rennen wegen einer Strafe aus den Top-Ten fiel. Der Grund für den frustrierenden Grand Prix lag bei Konkurrent Williams.

Das Wochenende in Monaco endete nicht bitter für den Audi -Piloten Nico Hülkenberg . Nach einem schwächeren Startplatz kämpfte er sich bis in die Punkteränge, bevor er kurz nach dem Rennen wegen einer Strafe aus den Top-Ten fiel.

Der Grund für den frustrierenden Grand Prix lag bei Konkurrent Williams. Alexander Albon blockierte das Mittelfeld und verlangsamte stark, sodass Teamkollege Carlos Sainz in die Box gehen konnte, ohne einen Platz zu verlieren. Hülkenberg äußerte sich nach dem Rennen: Die Williams machen ihre Teamspielchen, dadurch war es ein ziemlich bitteres Rennen. Vor allem wenn man in solchen Situationen ist wie wir, wenn man von einem Team extra eingebremst wird und man kann nichts machen.

Dem ist man hoffnungslos ausgeliefert leider. Das ist bitter und frustrierend. Das haben wir letztes Jahr erlebt. Es war zu erwarten, wenn ein Team zwei Autos hintereinander hat, dass das passiert.

Der Audi-Pilot kollidierte bei einem Überholmanöver mit dem Williams-Fahrer Carlos Sainz in der langsamsten Kurve des Kurses. Dafür kassierte Hülkenberg nach dem Rennen die Zehn-Sekunden-Strafe - und flog aus den Punkten. Hülkenberg hat für diese Entscheidung der Stewards kein Verständnis: Natürlich verstehe ich sie nicht, aber ich habe nur diesen einen Live-Moment im Cockpit. Esteban schlängelte ein bisschen herum.

Ich musste einen Unfall vermeiden, geriet in der Loews-Kurve ganz nach innen mit vollem Lenkeinschlag und dann war das irgendwie unvermeidbar. Carlos kam um die Kurve und es gab den Kontakt. Es war einfach Racing. Auch der Experten Timo Glock ist mit der Strafe nicht einverstanden: Für mich ist das in Monaco ein normaler Rennunfall, der gerade in so einer Kurve passieren kann.

Nico kann sich da nicht in Luft auslösen. Für Carlos Sainz ist das halt ein toter Winkel, sodass er nicht weiß, dass Hülkenberg innen drin ist. Er war dem auch ausgeliefert. Für mich daher ein Rennunfall





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