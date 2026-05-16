Audi Q3 vs. Mini Countryman U25: Showdown in Bavaria

In this test, the Audi Q3 and Mini Countryman U25 face off in the popular compact SUV segment, with the Audi Q3 boasting more legroom upfront and the Mini offering more rear headroom. Both SUVs offer comfortable seating, with adjustable and swiveling seats in both models. The Mini Countryman features a large, circular central display, while the Audi Q3 offers a sharp display that displays all the necessary information. Both vehicles come with voice assistance that understands free-form inputs. The Mini Countryman offers slightly more storage space, while both SUVs come with an optional trailer hitch. The Mini is slightly faster and more fuel-efficient in a sprint, with a 0.6-second advantage in 100 km/h. Both SUVs offer strong performance with over 200 horsepower and all-wheel drive. The Mini is more agile and overtakes the Audi in a straight line. The Mini Countryman offers a fuel economy of 7.8 l/100 km, while the Audi Q3 consumes 9.3 liters. The Mini Countryman also comes with a 48-volt mild hybrid system. The Audi Q3 offers more comfortable driving, with a smooth ride and a quiet cabin. The Mini, on the other hand, shows more road imperfections. Both SUVs have precise steering and strong brakes. The Mini Countryman is cheaper, with a price of 55,270 euros, compared to the Audi Q3's price of 62,765 euros. The S package in the Mini costs an additional 2,970 euros. The Mini Countryman also has a lower monthly leasing fee of 432 euros compared to the Audi's 701 euros. The Mini Countryman wins the duel thanks to its better performance and lower price. The Audi Q3 offers more comfort but loses in terms of cost.

Q3 und Countryman treten im beliebten Segment der Kompakt-SUV um 4,50 Meter an, in diesem Test als Benziner mit AllradEs ist wieder Derby -Zeit in Bayern!

Doch diesmal stehen nicht die Fußballer des FC Bayern gegen den TSV 1860 auf dem Platz, sondern zwei automobile Schwergewichte: Audi Q3 gegen Mini Countryman U25. Beide SUV kämpfen um die Krone im beliebten Segment, aber wer hat die Nase vorn? Beide Modelle bieten ordentlich Platz: Der Audi Q3 punktet vorn mit mehr Beinraum, während der Mini hinten etwas mehr Luft bietet. Die Sitze im Q3 sind großzügiger, aber auch die des Mini sind komfortabel für lange Strecken.

Dank verstellbarer Lehnen und verschiebbarer Bänke sitzen Passagiere in beiden SUVs angenehm. Im Inneren zeigt der Mini Countryman ein großes, rundes Zentraldisplay, das nicht immer intuitiv bedienbar ist. Der Audi Q3 hingegen bietet ein scharfes Display, das alle Infos übersichtlich darstellt. Beide Fahrzeuge glänzen mit Sprachassistenz, die freie Formulierungen versteht.

Beim Stauraum kann der Mini etwas mehr verstauen. Beide SUVs bieten eine Anhängerkupplung, die beim Audi 960 Euro und beim Mini 800 Euro kostet. Ideal für den Transport von E-Bikes. Schneller und sparsamer: Im Sprint auf Tempo 100 nimmt der Mini dem Audi 0,6 Sekunden ab.

Auf 100 Kilometer verbraucht er zudem 1,5 Liter wenigerMit über 200 PS und Allradantrieb liefern beide Modelle starke Leistungen. Der leichtere Mini wirkt agiler und zieht dem Audi bis 100 km/h davon. Dazu impresses der Mini Countryman mit einem Verbrauch von 7,8 l/100 km, während der Audi 9,3 Liter schluckt. Der Mini verfügt zudem über ein 48-Volt-Mildhybridsystem.

Der Audi Q3 bietet mehr Fahrkomfort, gleitet sanft über lange Wellen und bleibt ruhig. Der Mini hingegen zeigt Fahrbahnfehler deutlicher. Beide SUVs haben präzise Lenkungen und starke Bremsen. Bei den Kosten zieht der Mini Countryman davon.

Mit 55.270 Euro ist er günstiger als der Audi Q3 mit 62.765 Euro. Das Paket S im Mini kostet zusätzlich 2970 Euro. Auch beim Leasing ist der Mini mit 432 Euro pro Monat günstiger als der Audi mit 701 Euro. Der Mini Countryman gewinnt das Duell dank besserer Fahrleistungen und günstigeren Preises.

Der Audi Q3 überzeugt mit Komfort, verliert aber im Kostenkapitel. Ein echtes Derby mit einem klaren Sieger





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