Audi Q4 e-tron erhält neue Basisversion mit größerem Akku

Der Audi Q4 e-tron bekommt eine erweiterte Basisversion mit einem 63 kWh Akku und 150 kW starker Elektromotor. Die Reichweite steigt auf bis zu 423 Kilometer (Sportback).

Audi stellt den Q4 e-tron mit einer neuen Basisversion vor, die einen größeren Akku und mehr Leistung bietet. Der ab sofort verfügbare Q4 40 e-tron verfügt über eine Batterie mit einer Kapazität von 63 kWh (netto 59 kWh), die den zuvor erhältlichen Q4 35 e-tron mit einem 55 kWh Akku ersetzt. Der neue Q4 40 e-tron wird mit einem stärkeren Elektromotor ausgestattet, der 150 kW Leistung und 310 Nm Drehmoment erzeugt.

Dies ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 412 Kilometern (Sportback: 423 Kilometer).Die Kombination aus dem 125-kW-Antrieb und dem 52-kWh-Akku, die in Modellen wie dem ID.3 Pure und dem Elroq 50 zu finden war, wird zukünftig nicht mehr bei Audi angeboten. Der Q4 40 e-tron unterstützt eine maximale Ladeleistung von 165 kW und kann in 24 Minuten (unter optimalen Bedingungen) von 10 auf 80 Prozent geladen werden. In zehn Minuten lassen sich bis zu 150 Kilometer (Sportback: 155 Kilometer) Ladekapazität nachladen. Im Vergleich zum ID.3 Pro (7,3 Sekunden) benötigt der Q4 40 e-tron 8,1 Sekunden, um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h. Die Anhängelast beider Modellvarianten (SUV und SUV-Coupé) beträgt 1.000 Kilogramm bei einer Steigung von zwölf Prozent und 1.200 Kilogramm bei acht Prozent Steigung.Einen weiteren Vorteil bietet die manuelle Vorkonditionierung der Batterie, die aus anderen MEB-Modellen bekannt ist. Diese Funktion kann über das MMI aktiviert werden, um die maximale Ladeleistung und die verfügbare Ladeleistung zu visualisieren. Die manuelle Vorkonditionierung garantiert so ein optimales Ladeergebnis an jeder Ladestation. Hinzu kommt die prädiktive Wartungserinnerung in der „myAudi“-App, die den aktuellen Zustand von wartungsrelevanten Bauteilen wie Bremsbelägen, 12-Volt-Batterie und Ablaufdatum des Erste-Hilfe-Koffers anzeigt. Die Preissteigerung für den Q4 40 e-tron beträgt 650 Euro gegenüber dem „alten“ 35er Modell.





