Audi Q9: Großes SUV mit Diesel-V6 und Luxus-Plattform startet in Deutschland

Audi bringt den neuen Q9 in den Verkauf. Das XXL-SUV kostet ab 108.400 Euro und soll den A8 bei der Platzierung im Luxussegment unterstützen.

Audi hat mit dem Q9 sein bislang größtes Sport Utility Vehicle in den Markt eingeführt. Das Fahrzeug mit einer Länge von 5,31 Metern tritt direkt in die Konkurrenz zum BMW X7 und zum Mercedes GLS ein. Audi-Chef Gernot Döllner nutzte die Markteinführung, um gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump den Bau eines neuen Werks in Georgia bekannt zu geben. Dieser Auftritt fand kurz vor den US-Midterms statt und löste unmittelbare Kritik aus, sorgte jedoch für umfassende mediale Aufmerksamkeit. Der Auftritt bewies deutlich, dass der Automobilhersteller aus Ingolstadt auch im oberen XXL-Segment präsent ist.

Markteintritt mit kontroverser PR-Kampagne

Der Start des Q9 verlief nicht ohne Störungen, da die Ankündigung der Fabrik in den USA im Fokus der Berichterstattung stand. Die Partnerschaft von Gernot Döllner mit Donald Trump diente als politisches Statement für die industrielle Präsenz in Nordamerika. Kritiker bemängelten die Timing-Strategie vor den anstehenden Wahlen in den Vereinigten Staaten. Für Audi ergab sich daraus der Vorteil, dass die Marke nun international mit der Fähigkeit assoziiert wird, extrem große Fahrzeuge zu konstruieren. Diese strategische Platzierung soll die Lücke schließen, die der A8 im oberen Segment hinterlassen hat.

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Preise und technische Daten des Neuwagens

Der Einstiegspreis für den Audi Q9 liegt bei mindestens 108.400 Euro. Mit zusätzlichen Extras und Sonderausstattungen schnellten die Kosten schnell auf 150.000 Euro hoch. Gegenüber dem Vorgängermodell Q7 überragt das neue Flaggschiff um rund 20 Zentimeter. An der Front dominiert ein beleuchteter Kühlergrill das Bild und unterstreicht den selbstbewussten Anspruch der Baureihe. Im Innenraum wirkt die Technik nüchtern, auch wenn gebogene Displays verbaut sind. Das Cockpit erinnert je nach Ausstattungsausstattung eher an einen Konferenzraum in einer Behörde als an einen sportlichen Sportwagen.

Fahrleistungen und Fahrkomfort im Detail

Trotz des gewaltigen Formats von 2,6 Tonnen überzeugt das Fahrzeug mit überraschender Agilität. Die serienmäßige Luftfederung sorgt für einen flachen Fahrkomfort, der das Auto wie einen fliegenden Teppich wirken lässt. Der erste Motor in Deutschland ist ein 3,0-Liter-V6-Diesel mit 299 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 630 Nm. In 6,5 Sekunden beschleunigt der Koloss auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Die Hinterachslenkung ermöglicht es, dass sich das Fahrzeug auf kurvigen Straßen fast wie ein kleinerer Q5 anfühlt. Auch beim Einparken unterstützt diese Technik den Fahrer erheblich.

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Innenraum, Komfort und künftige Modelle

Die Passagiere der zweiten Reihe können auf Wunsch in klimatisierten Einzelsitzen reisen. Auch in der dritten Reihe finden Erwachsene noch ausreichend Platz für längere Strecken. Der Kofferraum bietet bei umgeklappten Sitzen ein Volumen von bis zu 2308 Litern. Auf Autobahnen mit geeigneten Bedingungen darf der Fahrer ab 130 km/h die Hände vom Lenkrad nehmen, muss jedoch wachsam bleiben. Audi plant bereits Nachfolgemodelle. Künftig sind ein V6-Benziner, zwei Plug-in-Hybride und der SQ9 mit einem rund 600 PS starken V8-Motor vorgesehen.

Positionierung als neuer Flaggschiff-Träger

Der Q9 gilt als großer Wurf für die Marke aus Ingolstadt. Er kombiniert Luxus-Limousinen-Komfort mit überbordendem Platzangebot. Das Interieur wirkt zwar nüchtern, erfüllt aber bis zur Ankunft eines neuen A8 die Rolle des Audi-Flaggschiffs souverän. Das Fahrzeug positioniert sich klar gegen die Konkurrenz von BMW und Mercedes. Die Kombination aus Größe, Komfort und technischer Ausstattung macht es zu einer ernstzunehmenden Alternative für Kunden, die maximale Raumgröße suchen. Die Markteinführung demonstriert die technische Kapazität des Herstellers im oberen Segment.