Audi S3 vs. BMW M235 Gran Coupé: Das Duell der Allradlimousinen

Der Audi S3 und der BMW M235 Gran Coupé sind zwei Allradlimousinen, die sich in verschiedenen Aspekten unterscheiden. Während der Audi S3 sich durch seinen eleganten Look und seine intuitive Bedienung auszeichnet, punktet der BMW M235 Gran Coupé mit seinem auffälligen Design in Miamiblau. Doch der erste Eindruck trügt: Die Türen wirken dünnblechern, und die Materialien im Innenraum lassen zu wünschen übrig.

Wenn die Blätter fallen und der Regen die Straßen glänzen lässt, wird Fahrspaß zur Herausforderung. Doch für Fans von Allradlimousine n gibt es gute Nachrichten: Beide Modelle bieten nicht nur Traktion, sondern auch einen Hauch von sportlicher Eleganz.

Der Audi S3 zeigt sich in typischer Ingolstädter Manier: elegant und traditionsbewusst. Sein daytonagrauer Look und das rote Audi-Sport-Logo am Heck sind unverkennbar. Doch nicht nur das Äußere überzeugt. Der Testwagen kam mit allen Extras auf über 70.000 Euro.

Im Inneren bietet der S3 Sportsitze, die Bodennähe erlauben, und eine intuitive Bedienung. Die physische Tastenleiste unter der Klimaregelung macht die Feinjustierung von Antrieb und Fahrwerk einfach. Der Torque Splitter ermöglicht eine dynamische Fahrweise, die selbst bei höherem Tempo überzeugt. Der BMW M235 Gran Coupé hingegen punktet mit einem auffälligen Design in Miamiblau.

Doch der erste Eindruck trügt: Die Türen wirken dünnblechern, und die Materialien im Innenraum lassen zu wünschen übrig. Die Sportsitze und das fahrerorientierte Cockpit setzen den Fahrer ins Zentrum des Geschehens, doch das Gefühl bleibt eher oberflächlich. Der Audi S3 hat sich von seinen Vorgängern emanzipiert. Mit seinem Torque Splitter bietet er eine dynamische Fahrweise, die selbst bei höherem Tempo überzeugt.

Die Lenkung ist präzise, auch wenn das Bremspedal etwas taub wirkt. Foto: Lena Willgalis Der BMW M235 Gran Coupé kämpft mit seinem 300 PS starken Motor, doch ohne intelligente Drehmomentverteilung bleibt der Fahrspaß auf der Strecke. Die Bremsleistung des BMW ist stark, doch der Komfort leidet unter dem harten M-Setup. Am Ende des Duells steht der Audi S3 als klarer Sieger fest.

Mit besserer Querdynamik und mehr Freude am Fahren lässt er den BMW M235 Gran Coupé hinter sich. Bis BMW den M235 mit einem performanten Allradantrieb ausstattet, bleibt der Audi die erste Wahl für Fahrspaß





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