Audi unter Druck: Gewinneinbruch, China-Krise und die Wette mit dem E5

Audi verliert im Jahr 2026 stark: Der operative Gewinn sank im dritten Quartal um 94 Prozent. Der China-Ausweg E5 basiert auf einem SAIC-Modell.

Audi -Chef Gernot Döllner stand in den USA neben Donald Trump auf der Bühne und bedankte sich für die große Möglichkeit, in den Vereinigten Staaten zu investieren. In Deutschland löste dieser Auftritt viel Kritik aus, weil das Bild in einer Phase kommt, in der die Ingolstädter Marke im Inland Stellenabbau und Werksschließungen verkraften muss. Die Investition in den USA schafft nach Darstellung des Unternehmens neue Arbeitsplätze.

Die entscheidende Frage lautet daher, wie stark Audi tatsächlich unter Druck steht und wo der Autobauer in der großen Transformation der Branche steht. Ein Blick auf die Finanzzahlen, die Verkaufsentwicklung und die Strategie in China zeigt, dass die Probleme deutlich größer sind als ein einzelnes Werk in den USA.

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Audi Finanzzahlen im dritten Quartal 2026

Der Umsatz der Audi-Gruppe sank im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 18,5 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn brach im gleichen Zeitraum um 94 Prozent auf nur noch 29 Millionen Euro ein.

Die Marke Audi allein verbuchte im dritten Quartal einen operativen Verlust von 174 Millionen Euro. Dass der Konzern insgesamt noch in den schwarzen Zahlen blieb, verdankt er vor allem anderen Bereichen des Verbunds, nicht dem Kerngeschäft der Marke.

In den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete die Audi-Gruppe einen operativen Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, die operative Marge lag bei lediglich 2,7 Prozent.

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Die Prognose für das Gesamtjahr musste Audi bereits zweimal senken. Statt ursprünglich sechs bis acht Prozent rechnet das Unternehmen inzwischen nur noch mit einer operativen Marge von drei bis fünf Prozent.

Verkaufsrückgang in China und den USA

Audi setzte in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 11,4 Prozent weniger Autos ab als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang fiel in China mit 24,5 Prozent und in den USA mit 16 Prozent besonders stark aus.

Einziger Lichtblick war Europa, wo Audi ein leichtes Absatzplus von 1,4 Prozent verbuchte. Diese Entwicklung kann den Einbruch auf den wichtigsten Auslandsmärkten jedoch nicht ausgleichen.

Der Abstieg kam schnell. Im Jahr 2022 erzielte Audi mit einer operativen Marge von 12,2 Prozent noch das beste Ergebnis seiner Geschichte. Seit 1971 wirbt die Marke mit dem Claim 'Vorsprung durch Technik', und lange Zeit wurde sie diesem Anspruch gerecht.

Technische Meilensteine prägten das Image der Marke: 1980 führte Audi den Allradantrieb quattro ein, 1989 folgte der sparsame TDI-Dieselmotor, und 1994 setzte der Hersteller mit der Aluminiumkarosserie im A8 neue Maßstäbe. Innerhalb des VW-Konzerns galt Audi deshalb lange als Marke, die neue Technologien vorantrieb.

Warum China den Audi Absatz bestimmt

China ist der wichtigste Grund für die Schwäche von Audi. Der Anteil des Landes am weltweiten Absatz sank von 43 Prozent im Jahr 2020 auf 38 Prozent im Jahr 2025 und lag in den ersten neun Monaten 2026 nur noch bei 31 Prozent.

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Trotz dieses Rückgangs ist Audi stärker vom chinesischen Markt abhängig als jede andere deutsche Premiummarke. Im dritten Quartal 2026 verkaufte Audi in China 35 Prozent weniger Autos als im Vorjahr.

Der Grund liegt im Wandel des chinesischen Automarkts. Die Nachfrage verschiebt sich vom klassischen Verbrenner hin zum sogenannten Smart Car, also zu E-Autos, die vor allem wegen Software und künstlicher Intelligenz gekauft werden.

Genau in diesem neuen Segment hat Audi bisher kaum Fuß gefasst. In den ersten neun Monaten 2026 waren nur 7,4 Prozent der in China verkauften Audis reine Elektroautos. Für Smart Cars fehlt der Marke die technische Basis.

Audi E5 als Ausweg mit SAIC Technik

Die Lösung soll der E5 sein, der laut Planung im September 2025 auf den Markt kommt. Dahinter steckt eine Partnerschaft mit SAIC, einem der größten chinesischen Autokonzerne, der die benötigte Technik bereits besitzt.

Die eigentliche technische Basis sollte die neue Plattform SSP des Volkswagen-Konzerns liefern. Sie war ursprünglich für 2026 vorgesehen, doch Volkswagen hat den Start bereits 2023 auf 2029 verschoben. Audi kann in China so lange nicht warten.

Der E5 ist im Kern ein IM L6 der SAIC-Marke IM. Plattform, Motor, Batterie, Elektronik und Software stammen von SAIC, das Fahrassistenzsystem vom chinesischen Anbieter Momenta. Von Audi kommen nur das Design und die Abstimmung des Fahrwerks aus Ingolstadt.

Die Rechnung der Marke beruht darauf, dass chinesische Kunden für dieselbe Technik mehr bezahlen, wenn ein deutscher Name auf dem Auto steht. Zum Start kostet der E5 rund 2000 bis 3700 Euro mehr als der IM L6. Genau dieser Aufpreis birgt das Risiko, dass Kunden erkennen, dass im Audi keine eigene Technologie mehr steckt und die Marke Schaden nimmt.