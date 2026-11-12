Audi verzeichnet operative Verluste und Marktanteilsrückschläge in Europa, China und USA

Audi kämpft mit einem operativen Verlust von 174 Millionen Euro und sinkenden Absatzzahlen. Die Abhängigkeit von China und technologische Defizite belasten die Premiummarke erheblich.

Audi -Chef Gernot Döllner sorgte für Aufsehen, als er auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit Donald Trump die Bühne betrat und sich für die Einladung bedankte. Diese Geste fiel in Deutschland auf breite Kritik, da sie im direkten Widerspruch zur wirtschaftlichen Realität der Marke stand. Während in den Vereinigten Staaten neue Investitionen getätigt und Arbeitsplätze geschaffen werden, leiden die Standorte in Deutschland unter Stellenabbau und Werkschließungen. Diese Diskrepanz zwischen internationalem Wachstum und lokaler Krise bildet den Hintergrund für eine tiefgreifende Analyse der aktuellen Situation bei Audi und der Positionierung der Marke in der globalen Transformation.

Finanzielle Einbrüche und sinkende Absatzzahlen in 2026

Die finanziellen Kennzahlen des dritten Quartals 2026 belegen die Schwäche der Audi-Gruppe deutlich. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 18,5 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro. Noch drastischer fiel der Rückgang des operativen Gewinns aus, der um 94 Prozent auf lediglich 29 Millionen Euro einbrach. Für die Marke Audi allein bedeutet dies einen operativen Verlust von 174 Millionen Euro. Dass der Gesamtkonzern in der Summe noch in den schwarzen Zahlen verbleibt, ist ausschließlich anderen Bereichen zu verdanken.

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Auch im Zeitraum der ersten neun Monate 2026 zeigen sich negative Trends. Der Konzern erwirtschaftete einen operativen Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die operative Marge lag dabei bei nur noch 2,7 Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr musste der Autobauer bereits zweimal nach unten korrigieren. Statt der ursprünglich geplanten operativen Marge von sechs bis acht Prozent rechnet Audi nun nur noch mit einer Spanne von drei bis fünf Prozent.

Auch die Absatzzahlen entwickelten sich weltweit schwach. In den ersten neun Monaten 2026 verkaufte Audi 11,4 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr. Besonders stark war der Rückgang in China mit 24,5 Prozent und in den USA mit 16 Prozent. Lediglich in Europa verzeichnete die Marke ein leichtes Absatzplus von 1,4 Prozent. Dies markiert einen jähen Wandel, da Audi im Jahr 2022 noch eine operative Marge von 12,2 Prozent erreichte und so profitabel wie nie zuvor war.

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Versunkene Technikführerschaft und strategische Fehlentscheidungen

Seit 1971 lautet der Werbespruch der Marke Vorsprung durch Technik, doch diese Position ist erodiert. Historisch gesehen etablierte Audi Standards durch Innovationen wie den Allradantrieb quattro im Jahr 1980, den sparsamen TDI-Dieselmotor 1989 und die Aluminiumkarosserie im Modell A8 1994. Besonders im chinesischen Markt nutzte die Marke diesen Ruf aus, da Kunden dort hohen Wert auf neueste Technik legten. Audi wurde zum Statussymbol und war bis 2018 die Nummer eins unter den Premiummarken im chinesischen Markt. Das Modell diente zudem lange Zeit als bevorzugtes Dienstfahrzeug chinesischer Beamter.

Der Rückgang lässt sich vor allem auf die Abhängigkeit vom chinesischen Markt zurückführen. Der Anteil Chinas am weltweiten Absatz sank von 43 Prozent im Jahr 2020 auf 38 Prozent im Jahr 2025. In den ersten neun Monaten 2026 entfiel nur noch 31 Prozent des Absatzes auf die Volksrepublik. Trotz dieses Rückgangs bleibt Audi stärker von China abhängig als jede andere deutsche Premiummarke. Im dritten Quartal 2026 ging der Absatz in China sogar um 35 Prozent zurück, da sich der Markt vom Verbrennermotor hin zu Smart Cars verschiebt.

Smart Cars zeichnen sich durch hohen Fokus auf Software und Künstliche Intelligenz aus, Bereiche in denen deutsche Hersteller Traditionsdefizite haben. In den ersten neun Monaten 2026 waren nur 7,4 Prozent der in China verkauften Audi-Modelle reine Elektrofahrzeuge. Für den notwendigen technischen Sprung sollte die neue SSP-Plattform der Volkswagen Group sorgen. Ursprünglich für 2026 geplant, wurde die Einführung von VW im Jahr 2023 auf 2029 verschoben. Für Audi bedeutet diese Verzögerung, dass sie den technologischen Anschluss in China nicht selbst halten können.

Kooperation mit SAIC und das Scheitern der E5-Strategie

Um die Lücke zu schließen, kauft Audi die benötigte Technologie bei einem chinesischen Partner ein, der sie bereits vorhält: SAIC. Einer der größten chinesischen Autokonzerne bietet die Lösung, verbunden mit dem Risiko, dass Kunden den Verzicht auf eigene Audi-Technologie bemerken und dies der Marke schadet. Im September 2025 kam das erste gemeinsame Produkt auf den Markt, das als Audi E5 verkauft wird. Auf der Pressekonferenz wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer neuen Marke beantwortet: Chinesische Käufer sollen deutschen Luxus mit chinesischer Technologie kombinieren wollen.

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Tatsächlich handelt es sich beim E5 um einen umbenannten IM L6. IM ist eine Elektrofahrzeugmarke von SAIC. Plattform, Motor, Batterie, Elektronik und Software stammen komplett von SAIC, das Fahrassistenzsystem wird vom chinesischen Anbieter Momenta bereitgestellt. Lediglich das Design und die Fahrwerksabstimmung stammen von Audi aus Ingolstadt. Die strategische Wette bestand darin, dass chinesische Kunden für dieselbe Technologie einen Aufpreis zahlen, wenn ein deutscher Markenname darauf steht.

Beim Start lag der Preis für den E5 rund 2000 bis 3700 Euro höher als für den IM L6. Diese Prämie scheint jedoch nicht akzeptiert worden zu sein. Kritiker und Marktbeobachter führen an, dass genau das eintritt, was Audi befürchtet hat: Die Kunden erkennen, dass es sich im Kern um ein chinesisches Auto mit deutschem Logo handelt. Die Strategie, mit dem Namen allein einen signifikanten Mehrwert zu generieren, geht demnach nicht auf, was die prekäre Lage der Marke unterstreicht und weitere Fragen zur Zukunft der Transformation aufwirft.