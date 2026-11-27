Gernot Döllners Wahlkampfauftritt mit Donald Trump hat für einen Aufschrei gesorgt. Die wahre Gefahr für Audi geht jedoch von seiner Führung und seinen Ergebnissen aus. Die Lage ist dramatisch. Exklusive Hintergründe erfahren Sie in diesem Podcast.

hat sich in seinem Unternehmen viele Feinde gemacht, seit er 2023 die Führung in Ingolstadt übernommen hat. Hat bis in den Vorstand hinein immer wieder den Eindruck hinterlassen, dass er nur eine Meinung akzeptiert: seine eigene.

Seit er sich mit US-Präsidentbefinden sich im freien Fall. Döllner war mit dem Ziel zu Audi gekommen, die operative Umsatzrendite auf 13 Prozent zu steigern und »Vorsprung durch Technik« zurückzubringen. Auffällig ist stattdessen, dass er regelmäßig Investitionsetats reißt und dass insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten reihenweise Topentwickler gegangen sind.

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Wie gefährlich die Lage bei Audi wirklich ist, welche Rolle Döllners Art der Führung dabei spielt und warum er trotzdem im Konzern teils noch hoch im Kurs steht, darüber spricht in diesem Podcast Henning Hinze, Redakteur des manager magazins, mit dem mm-Automobilexperten Michael Freitag.informieren Sarah Heuberger und Henning Hinze jede Woche im Wechsel über die exklusiven Erkenntnisse der Redaktion zu einem für die deutsche Wirtschaft entscheidenden Thema. Sie können den Podcast über manager-magazin.de sowie aufHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?