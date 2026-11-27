Menowin Fröhlich widerspricht Oliver Pocher. Mit einer Sprachnachricht will er nun seine Sicht der Dinge belegen.

nun deutlich. Er betonte, dass er Oliver weder direkt kontaktiert noch nach einem weiteren Auftritt gefragt habe. Stattdessen habe er sich ausschließlich per Sprachnachricht an dessen Podcast-Kollegenvor, dass sich alle am Eklat Beteiligten ohne Publikum treffen.

Dort sollten sie die Geschehnisse klären und sich miteinander versöhnen. Nach seiner Entschuldigung hatte Menowin die Eskalation eigentlich nicht weiter kommentieren wollen. Aufgrund von Olivers Schilderung fühle er sich nun jedoch genötigt, die Situation aufzuklären.

Advertisement

Advertisement

"Ich habe jetzt in einer Story gesehen, dassgesagt hat, ich hätte mich noch mal gemeldet und hätte praktisch darum gebeten, noch mal in seinen Podcast zu kommen", erklärt er in seinem Clip. Der ehemaligenur um eine Aussprache und Versöhnung gegangen sei. Von einem weiteren Podcastbesuch sei keine Rede gewesen.