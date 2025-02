Aue kassiert in Bielefeld bitteren 1:2-Auswärtssieg und steckt weiter im Abstiegskampf

Erzgebirge Aue kämpft weiterhin um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Nach der 1:2 Niederlage gegen Arminia Bielefeld rutscht der Verein auf Platz 11 ab. Trotz einer starken ersten Halbzeit und zahlreichen Chancen verpasste Aue die Chance auf einen Sieg.

Erzgebirge Aue erlebte in Bielefeld eine bittere Niederlage und steckt weiter im Abstiegskampf der 3. Liga. Trotz einer starken ersten Halbzeit, in der die Sachsen die Kontrolle über das Spiel hatten, mussten sie mit 0:1 aus der Pause gehen. In der zweiten Halbzeit verlor Aue zunehmend an Durchschlagskraft, während Bielefeld die Chance auf einen Lucky Punch ergriff. Mael Corboz nutzte ein Missverständnis in der 82. Minute und traf zum 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Julian Kania auf 2:0.

Aue verkürzte zwar in der 89. Minute durch Maxim Burghardt, doch es blieb bei der einzigen gefährlichen Aktion im zweiten Durchgang. Trainer Jens Härtel zeigte sich zwar enttäuscht, betonte aber auch die gute Leistung der Mannschaft in der ersten Halbzeit. Er appellierte an die Mannschaft, die Punkte bald anzuhäufen.





