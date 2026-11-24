Zwei Polizeibeamte waren am Samstag in Aschaffenburg auf dem Weg zu einem Einbruchalarm, als sie mit ihrem Einsatzfahrzeug mit einem Auto kollidierten. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall mit einem zivilen Polizeifahrzeug ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. - Zwei Polizeibeamte waren am Samstag in Aschaffenburg auf dem Weg zu einem Einbruchalarm, als sie mit ihrem Einsatzfahrzeug mit einem Auto kollidierten.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Eigentlich waren sie auf dem Weg zu einem gemeldeten Einbruch. Doch bereits auf dem Weg dorthin stießen die beiden Polizeibeamten mit ihrem zivilen Einsatzfahrzeug im Kreuzungsbereich mit einem Skoda zusammen. Die Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt, die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

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Der Unfall ereignete sich laut Polizeiinformationen kurz nach 19 Uhr. Die Beamten waren in Aschaffenburg auf dem Westring unterwegs und kamen von der Ebertbrücke, wie die Polizei Unterfranken am Dienstag mitteilt. Ihr Ziel war die Adenauerbrücke. Zur gleichen Zeit fuhr eine Frau mit ihrem Skoda auf der Darmstädter Straße von der Willigisbrücke in Richtung Stockstadt.

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Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision. Das zivile Polizeiauto prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zeigte die Ampel für die Skoda-Fahrerin Grün. Wie es dennoch zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist bislang nicht geklärt.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Polizeibeamten erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Polizei Unterfranken ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.