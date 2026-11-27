Diese drei Buch-Neuheiten erscheinen im Dezember und eignen sich für lange Lesetage, als Geschenk oder zum Verschenken an sich selbst.

Diese drei Buch-Neuheiten erscheinen im Dezember und eignen sich für lange Lesetage, als Geschenk oder zum Verschenken an sich selbst.finden sich diesmal drei Bücher, die unterschiedlicher kaum sein könnten: eine düstere Rachegeschichte, ein liebevoll-ironischer Blick auf die menschliche Spezies und ein Psychothriller über eine Freundschaft, die sich als gefährliches Rätsel entpuppt.

Egal, ob als Geschenk für Lesebegeisterte oder als persönliche Auszeit zwischen den Feiertagen – Spannung und neue Perspektiven können nie schaden. Besonders praktisch für alle, die ihre Dezemberlektüre schon planen möchten: Die Bücher lassen sich bei Thalia vorbestellen. Neuerscheinung 1: Die Menschen von A bis Z von Matt Haig Menschen lieben, streiten, reden aneinander vorbei, sitzen auf Sofas und machen aus erstaunlich vielen Dingen eine Wissenschaft. Matt Haig betrachtet diese seltsame Spezies mit Abstand, Witz und viel Sympathie.

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Sein Buch funktioniert wie ein Handbuch für alle, die mit Menschen zu tun haben, was bekanntermaßen nicht immer ganz einfach ist. Statt auf große Belehrungen setzt Haig auf kleine Beobachtungen über Gewohnheiten, Sprache und zwischenmenschliche Eigenheiten. Dabei nimmt er absurde Regeln ebenso in den Blick wie die großen Fragen des Zusammenlebens.