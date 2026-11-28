Eine Freundin mit diesem Sternzeichen hört zu, ohne zu urteilen, und merkt sich jedes Detail. Kein Kummer ist bei ihr zu klein

Pexels / SHVETS production Eine Freundin mit diesem Sternzeichen hört zu, ohne zu urteilen, und merkt sich jedes Detail. Kein Kummer ist bei ihr zu kleinDu rufst sie um Mitternacht an, mitten im Nervenzusammenbruch wegen einer Nachricht, die eigentlich niemanden außer dir interessiert, und sie legt nicht auf.

Sie fragt nach, hört zu, und am nächsten Tag erinnert sie sich noch an den Namen der Person, über die du dich aufgeregt hast. Das ist der Krebs. Der Krebs wird vom Mond regiert, dem Himmelskörper für Gefühl, Instinkt und Fürsorge. Ihm gehört das vierte Haus, das Haus von Zuhause, Familie und emotionaler Sicherheit.

Advertisement

Advertisement

Wo andere Zeichen Probleme lösen wollen, will der Krebs zuerst verstehen, wie es dir damit geht. Das macht ihn zur geborenen Vertrauensperson. Er fragt nicht, warum du schon wieder wegen derselben Sache weinst, er nimmt es einfach ernst, jedes Mal aufs Neue. Im Symbol liegt die ganze Erklärung.