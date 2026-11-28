Nach zwei Siegen in Folge kassierte Fortuna Düsseldorf eine bittere 3:1-Niederlage bei den Würzburger Kickers und verlor damit als Favorit.

Das sportliche Auf und Ab von Fortuna Düsseldorf geht munter weiter. Gegen die Würzburger Kickers gab es eine klare Auswärtspleite. Fortunas Achterbahnfahrt in dieser Saison geht munter weiter!

Beim Auswärtsspiel gegen die Würzburger Kickers gab es für die Mannschaft von Trainer Jens Langeneke nach zwei Siegen in Serie eine enttäuschende 2:3-Niederlage. Dabei waren die Vorzeichen vor dem Duell eigentlich klar: In der Akon-Arena traf ein Aufsteiger im Formtief auf einen Absteiger im Höhenflug. Auf dem Papier ging Düsseldorf als klarer Favorit in die Partie, doch am Ende gab es am 15. Spieltag die sechste Pleite in der laufenden Saison.

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Trainer Jens Langeneke sprach vor der Partie von einem „guten Gefühl“ und „mehr Selbstvertrauen“ bei seiner Mannschaft. Den besseren Start erwischten jedoch die Gastgeber. Schon nach 17 Minuten durften die heimischen Fans in der Akon-Arena erstmals jubeln. Ein Distanzschuss von Muteba blieb im Sechzehner bei Xaver Kiefersauer hängen.