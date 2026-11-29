Mit der Verpflichtung des Schweizer Meistertrainers Mauro Lustrinelli wollte der 1. FC Union etwas Neues ausprobieren. Nach nur 150 Tagen beenden die Berliner das Experiment wieder. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga sieht sich der Klub in zu großer Gefahr.

Auf Kollaps im "besten Auswärtsspiel" folgt der große Knall bei Union Mauro Lustrinelli konnte bei den Eisernen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit der Verpflichtung des Schweizer Meistertrainers Mauro Lustrinelli wollte der 1.

FC Union etwas Neues ausprobieren. Nach nur 150 Tagen beenden die Berliner das Experiment wieder. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga sieht sich der Klub in zu großer Gefahr. Mauro Lustrinelli bemühte sich nach dem für ihn "besten Auswärtsspiel" unter seiner Leitung um Optimismus und Argumente für die eigene Arbeit - und war noch am Abend seinen Job als Trainer von Fußball-Bundesligist Union Berlin los.

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Der Last-Minute-K.-o. beim bitteren 1:2 beim FSV Mainz 05 hat das letzte Vertrauen der Klubführung um Präsident Dirk Zingler in das Schweizer Experiment aufgebraucht. Auch die Zeit von Geschäftsführer Horst Heldt läuft ab. Der Manager, der mit Lustrinelli zur laufenden Saison eine sportliche Neuausrichtung einläuten wollte, muss im Sommer gehen. Statt des erhofften Offensivfußballs kämpft Union mit einer Torflaute und anhaltenden Defensivproblemen.