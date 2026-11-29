Winterspaß statt Badevergnügen: In Timmendorfer Strand können sich Besucher bis Ende Februar auf einer Eisrutsche austoben.

Timmendorfer Strand hat eine neue Attraktion für die kalte Jahreszeit. Bis Ende Februar können sich Besucher auf einer Rutsche aus echtem Eis vergnügen. Badesachen gegen Winterjacke und Helm tauschen: In Timmendorfer Strand gibt es in diesem Winter eine neue Attraktion.

Auf einer 70 Meter langen Eisrutsche können Kinder und Erwachsene auf Spezialreifen den Eiskanal hinuntersausen. Die Rutsche befindet sich im Winterstrandpark. Los geht es auf dem Vorplatz der Maritim-Seebrücke, die Fahrt endet auf der Wiese vor dem Fischrestaurant Gosch. Fünf Fahrten kosten fünf Euro, zwölf Fahrten gibt es für zehn Euro, wie die Tourist-Information Timmendorfer Strand auf ihrerFür alle Besucher gilt Helmpflicht.

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Wer keinen eigenen Fahrrad- oder Skihelm mitbringt, kann sich vor Ort einen Helm ausleihen. Gerutscht wird ausschließlich auf den bereitgestellten Reifen – und immer nur eine Person pro Reifen. Die Eisrutsche soll bis Ende Februar geöffnet sein, dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Montags ist Ruhetag.