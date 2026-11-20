Hessens Innenministerium verhängt ein Aufenthaltsverbot gegen Younes, der als Batman bei den Krawallen am 31. Oktober 2026 auffiel, bevor die neue Demo am Freitag beginnt.

Das hessische Innenministerium hat ein striktes Aufenthaltsverbot gegen den Internet-Aktivist Younes verhängt, der für sein markantes Batman -Kostüm während der Ausschreitungen in Frankfurt in die Schlagzeilen geraten war. Dieses Verbot gilt exklusiv für die Innenstadt der Stadt, damit Younes an der kommenden Demonstration der Gruppe GenZ am Freitag keine Rolle spielen kann.

Die Maßnahme wurde erlassen, nachdem Younes am 31. Oktober 2026 bei gewalttätigen Protesten in Frankfurt am Main aufgetaucht war und angeblich den gewaltbereiten Mob auf der Bühne aufpeitschte. Seitdem wird er von den Behörden als zentrale Figur in der Eskalation der damaligen Unruhen eingestuft und unterliegt nun strengeren Auflagen, um eine Wiederholung der Ereignisse zu verhindern.

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Umfang des Verbots und zeitliche Begrenzung

Das konkrete Verbot umfasst sowohl das Betreten der Frankfurter Innenstadt in ziviler Kleidung als auch in Verkleidung, was eine Lücke in der bisherigen Praxis schließt, die lediglich Kostüme untersagte. Die Behörde begründet diese umfassende Sperre damit, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Younes erneut Straftaten begehen würde, wenn er freien Zugang hätte.

Die zeitliche Geltungsdauer des Aufenthaltsverbots ist deutlich länger als die der Demonstration selbst. Es gilt nicht nur für den Tag des Auftritts, sondern erstreckt sich bis zum 5. Januar 2027, was eine langfristige Überwachung und Prävention im öffentlichen Raum sicherstellen soll.

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Rolle bei den Ausschreitungen am 31. Oktober

Am Abend des 31. Oktober 2026 war Younes mitten in den brennenden Barrikaden, unterfliegenden Molotow-Cocktails und bei Plünderungen zu sehen. Teile der protestierenden Menge feierten ihn dabei wie eine Ikone im Kampf gegen die Polizei, was seine Symbolik in den Augen der Demonstranten stark erhöhte.

Die Polizei nahm den Mann am selben Tag nach der Krawallnacht in Gewahrsam. Bildmaterial und Videos zeigen, dass er die Stimmung in der Menge aktiv befeuert hat, was zur Eskalation der Gewalt beigetragen hat. Die Ermittler wiesen nach, dass er eine herausragende Rolle bei der Mobilisierung und Radikalisierung der Teilnehmenden an jenem Abend innehatte.

Umsetzung von Polizeimaßnahmen gegen Randalierer

Neben Younes ergreifen die Behörden Maßnahmen gegen weitere Beteiligte an den Ausschreitungen. Von den insgesamt 99 identifizierten Tatverdächtigen, die für Krawall, Plünderungen und Zerstörungen verantwortlich sein sollen, wurden 49 Personen mit einem Aufenthaltsverbot für die Innenstadt belegt.

Zusätzlich erhalten 36 der Verdächtigen Meldeauflagen, was bedeutet, dass sie sich zweimal täglich bei der Polizeibehörde ihres Wohnortes melden müssen. Dies soll eine weitere Überwachung gewährleisten und sicherstellen, dass diese Personen nicht in der Innenstadt von Frankfurt auftauchen können.

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Reaktionen und politische Einschätzung

Hessens Innenminister Roman Poseck von der CDU hat die polizeilichen Maßnahmen explizit bestätigt und als wichtigen Sicherheitsgewinn bezeichnet. Er betonte, dass diese Schritte sicherstellen, dass diejenigen, die mutmaßlich am 31. Oktober randaliert haben, am Freitag die Frankfurter Innenstadt nicht unsicher machen können.

Besonders groß ist die Sorge der Behörden aufgrund der bereits teilweise aufgebauten Weihnachtsmärkte mit bis zu 250 Buden, die in der Innenstadt stehen. Das Ziel der Maßnahmen ist es, zu verhindern, dass erneut Geschäfte geplündert und zerstört werden, um die öffentliche Sicherheit während der bevorstehenden Demonstration zu gewährleisten.