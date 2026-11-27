Der 79-Jährige möchte auf der Landstraße in Sömmerda abbiegen. Doch ein Autofahrer hinter ihm sieht dies wohl zu spät.

Der 79-Jährige möchte auf der Landstraße in Sömmerda abbiegen. Doch ein Autofahrer hinter ihm sieht dies wohl zu spät. Sömmerda - Ein Mann ist mit seinem Auto dem Wagen eines 79-Jährigen in Sömmerda aufgefahren, der Senior ist dabei schwer verletzt worden.

Am Donnerstagabend fuhr der 79-Jährige auf der Landstraße von Vogelsberg in Richtung Sömmerda, wie die Polizei mitteilte. Ein hinter ihm fahrender 49-Jähriger bemerkte laut Polizei zu spät, dass der Mann vor ihm in Richtung Auölmühle abbiegen wollte. Nahezu ungebremst sei er mit seinem Pkw dem Auto des 79-Jährigen aufgefahren. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

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Der 49-Jährige blieb unverletzt.