Aufgetauchtes Engineering-Sample zeigt nie veröffentlichte RTX 2080 Ti Super mit vollem TU102-Chip

Ein mutmaßliches Engineering-Sample der RTX 2080 Ti Super ist auf Reddit aufgetaucht. Der Prototyp verfügt über 4.608 CUDA-Kerne und 12 GiB GDDR6-Speicher mit 384-Bit-Interface, während die Retail-Version nur 4.352 Kerne und 11 GiB mit 352-Bit-Bus hatte. Die Karte wurde von Standardtreibern nicht erkannt, was auf einen unveröffentlichten Prototypen hindeutet. Gerüchte über eine solche Super-Version gab es bereits, doch Nvidia brachte sie nie auf den Markt, vermutlich wegen Überschneidungen mit der RTX Titan und dem nahenden Ampere-Launch.

Im Rahmen der Turing -Generation führte Nvidia einen Super-Refresh für die ersten RTX- Grafikkarte n ein, darunter die RTX 2060 Super, RTX 2070 Super und RTX 2080 Super.

Das Flaggschiff-Modell, die RTX 2080 Ti, erhielt jedoch offiziell nie eine solche Neuauflage. Nun ist auf Reddit ein mutmaßliches Engineering-Sample dieser nie veröffentlichten RTX 2080 Ti Super aufgetaucht. Der von "tendermeemay" geteilte GPU-Z-Screenshot zeigt einen Prototypen mit der vollständigen TU102-Konfiguration,也称为 4.608 CUDA-Kernen, sowie 12 GiB GDDR6-Speicher über ein 384-Bit-Interface. Zum Vergleich: Die reguläre RTX 2080 Ti verfügte über 4.352 CUDA-Kerne, 11 GiB GDDR6 und einen 352-Bit-Bus - Nvidia hatte beim Retail-Chip zwei Shader-Multiprozessoren deaktiviert und eine Speicherbank weggelassen.

Durch den breiteren 384-Bit-Speicherbus erhöht sich die Speicherbandbreite von 616 GB/s auf rechnerisch 672 GB/s. Laut dem Reddit-Beitrag wurde die Grafikkarte von den Standardtreibern nicht erkannt, was auf einen unveröffentlichten Prototypen hindeutet; erst nach Bearbeitung der Hardware-ID in den INF-Dateien des Treibers gelang die Erkennung. Bereits zum Launch des Turing-Refreshes kursierten Gerüchte über eine mögliche RTX 2080 Ti Super, doch Nvidia äußerte sich nie offiziell. Es bleibt unklar, ob die Karte tatsächlich geplant war und warum sie verworfen wurde.

Die damals vorherrschende Meinung war, dass die Spezifikationen der RTX 2080 Ti Super zu nah an den bereits erhältlichen RTX Titan und Quadro-Profikarten lagen. Zudem kamen 2019 erste Spekulationen über die Ampere-Generation auf, die 2020 mit der RTX-3000-Serie erschien, wodurch eine RTX 2080 Ti Super nur ein sehr kurzes Verkaufsfenster gehabt hätte. Die PCGH-Redaktion bittet um fundierte Meinungen in den Kommentaren





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