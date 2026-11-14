Aufklärung ab Kindergarten: Dianne Dela Cruz gibt Eltern Fahrplan

Sexualpädagogin Dianne Dela Cruz erklärt, wie Eltern Kindern ab dem Kindergartenalter den Körper und Sex altersgerecht erläutern, ohne sie zu überfordern.

Sexualpädagogin Dianne Dela Cruz, 42 Jahre alt, bietet Eltern einen strukturierten Fahrplan für die sexuellkeitspädagogische Erziehung ihrer Kinder. Von der frühen Kindheit im Kindergarten bis hin zur komplexen Phase der Pubertät gibt die Fünffach-Mutter konkrete Empfehlungen für altersgerechte Gespräche. Die Expertin rät dazu, stets ein offenes Ohr für Fragen rund um das Erwachsenwerden zu haben, anstatt diese zu vermeiden oder zu vertuschen.

Körperliche Fragen im Kindergartenalter stellen

Schon in der frühen Kindheit stellen Kinder fundamentale Fragen nach ihrer Herkunft und ihrem Körper. Eltern sollten vorbereitet sein auf Fragen wie "Wie kommen Babys in den Bauch?" oder nach den biologischen Funktionen des Körpers. Dianne Dela Cruz betont, dass es entscheidend ist, diese Neugierde wertzuschätzen und mit klaren, einfachen Worten zu beantworten. So lernen Kinder von Beginn an, dass der Körper ein normales und schützenswertes Thema ist. Vermeidungshaltung führt oft dazu, dass sich Kinder mit falschen Informationen aus anderen Quellen, etwa auf dem Schulhof, versorgen.

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Reaktion auf unangenehme Themen und Vorwissen

Immer wieder nehmen Kinder Begriffe oder Konzepte auf, die sie im Alltag gehört haben, etwa von Pornografie oder sexuellen Ausdrücken auf dem Pausenhof. Viele Eltern sind in solchen Momenten verunsichert und wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Dianne Dela Cruz erklärt, dass es wichtig ist, diese Gespräche nicht zu verbieten, sondern die Perspektive des Kindes zu verstehen. Eltern sollten herausfinden, was das Kind bereits weiß und welche Vorstellungen es hat. Durch eine sachliche und beruhigende Erklärung können Eltern falsche Vorstellungen korrigieren, ohne das Kind zu überfordern oder zu beschämen. Dies stärkt das Vertrauen zwischen Eltern und Kind.

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Altersgerechte Informationen zur Verhütung und Sexualität

Der Fahrplan von Dianne Dela Cruz deckt ab, welche Inhalte Kinder in welchem Alter verstehen können. Im Kindergarten steht die Erkenntnis im Mittelpunkt, dass jeder Mensch einen Körper hat, den andere nicht ohne Erlaubnis berühren dürfen. Im weiteren Verlauf, insbesondere wenn die Pubertät näher rückt, kommen Themen wie Menstruation, Ejakulation und schließlich Verhütung hinzu. Die Sexualpädagogin warnt davor, zu viele Informationen auf einmal zu verabreichen. Stattdessen empfiehlt sie eine schrittweise Annäherung. Kinder sollen verstehen, dass sexuelles Verhalten mit Verantwortung und Respekt gegenüber anderen einhergeht. Dies schützt sie davor, dass sie später in riskante Situationen geraten oder Opfer von Missbrauch werden können.

Häufige Fehler vermeiden und richtige Worte finden

Viele Eltern machen den Fehler, das Thema Sexualität komplett zu meiden oder zu moralisieren. Dianne Dela Cruz listet auf, welche Haltungen Eltern vermeiden sollten, um eine offene Kommunikationsbasis zu wahren. Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass schweigen den Nachwuchs schützt. In der digitalen Welt sind Kinder jedoch früher und häufiger mit sexuellen Inhalten konfrontiert, als Eltern oft glauben. Es ist daher essenziell, dass Eltern selbst unsicherheiten eingestehen dürfen. Wenn eine Frage überfordern würde, ist es erlaubt, zuzugeben, dass man sie erst noch überprüfen muss. Dies zeigt dem Kind, dass wissenschaftliche und ethische Abwägungen wichtig sind. Die richtige Wortwahl ist dabei weniger komplex als gedacht: Ehrlichkeit und Einfachheit sind die besten Werkzeuge, um Missverständnisse zu vermeiden und das kindliche Sicherheitsgefühl zu stärken.