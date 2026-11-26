Die Bundeswehr stationiert das Raketenabwehrsystem 'Arrow' in Schwesing bei Husum. Jetzt ist klar, warum der Standort ausgewählt wurde und wie von dort aus der deutsche Luftraum geschützt werden soll.

"Wir müssen verteidigungsfähig werden". Ein Satz, der inzwischen zum täglichen Gebrauch des Bundeskanzlers und des Bundesverteidigungsministers gehört. Was das konkret bedeutet, wird bei einem Blick nach Schwesing im Kreisentfernt, wird gerade ein hochmodernes israelisch-amerikanisches Raketenabwehrsystem installiert.

Das sogenannte"Arrow" Raketenabwehrsystem. Es kann ballistische Raketen außerhalb der Erdatmosphäre abfangen. Dass es in Schwesing stationiert wird, ist seit Mitte des Jahres bekannt. In einem Bericht der Schwesinger Gemeinderatssitzung am 5.

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Mai sind aktuelle Themen aus der Gemeinde aufgelistet. Es geht um restaurierte Radwege, die Erneuerung des Dorfteichs und ob es vielleicht möglich wäre, eine E-Ladesäule auf dem Parkplatz der Gemeinde zu ermöglichen. Plötzlich kommt ein harter Cut: Schwesing wird einer von drei Standorten für das Arrow-Raketenabwehrsystem. Im absoluten Ernstfall werden von dort aus also Abfangraketen mit einer extremen Geschwindigkeit in den Himmel gejagt.