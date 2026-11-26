Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hält an seinem Kurs fest. Er will sein Land als Atommacht etabliert sehen - und das mit Zugriff auf Atomwaffen für unterschiedliche Einsatzzwecke.

müsse der Nutzung taktischer Atomwaffen mit unterschiedlichen Einsatzprofilen besondere Aufmerksamkeit widmen, forderte Kim beim Besuch einer nicht näher identifizierten Nuklearanlage, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Dabei bezeichnete er den Status des Landes als Atommacht als „absolut unantastbar“. Jeder Versuch, diesen verfassungsmäßig verankerten Status infrage zu stellen, werde als „offene Kriegserklärung“ betrachtet. Als taktische Atomwaffen werden gemeinhin kleinere Atomsprengköpfe mit geringerer Sprengkraft bezeichnet, die relativ zielgerichtet in einer militärischen Auseinandersetzung eingesetzt werden könnten. Im Gegensatz zu strategischen Atomwaffen dienen sie nicht vorrangig der Abschreckung.

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Vor fünf Jahren hatte Nordkoreas Kim bereits die Entwicklung kleinerer Atomwaffen als strategisches Ziel ausgegeben. Ob Pjöngjang mittlerweile tatsächlich über einsatzfähige taktische Nuklearwaffen verfügt, ist nicht unabhängig überprüfbar. Erst vergangene Woche berichtete die Internationale Atomenergiebehörde in Wien, dass Nordkorea seine bestehende Atomanlage Yongbyon seit September weiter ausbaut. Die Ausweitung des Urananreicherungsprogramms sei „weiterhin höchst besorgniserregend“, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.