Aufsichtsratswahl Nürnberg: Bernd Krebs und Ultras um drei Sitze

Bernd Krebs kandidiert im FCN-Aufsichtsrat. Die Ultras unterstützen ihn, um Raphael Schäfer und Chhunly Pagenburg zu sichern. Matthias Fifka droht der Verlust.

Am 17.30 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung des FC Nürnberg in der Kia Metropol Arena, wobei der Einlass bereits um 16 Uhr stattfindet. Im Fokus steht die Aufsichtsratswahl, bei der sechs Kandidaten um drei vakante Plätze im Kontrollgremium konkurrieren. Besonders beachtet wird die Kandidatur von Hauptsponsor Bernd Krebs, deren Erfolg direkte Auswirkungen auf die Zusammensetzung des aktuellen Gremiums hat.

Dynamik um den Toolcraft-Chef

Der Toolcraft-Chef Bernd Krebs sorgt seit Tagen für heftige Diskussionen innerhalb des Vereins. Sollte er in den Aufsichtsrat gewählt werden, muss mindestens einer der drei zur Wiederwahl anstehenden Mitglieder seinen Posten räumen. Zu den amtierenden Aufsichtsräten zählen Raphael Schäfer, Chhunly Pagenburg und Matthias Fifka. Während Schäfer und Pagenburg als chancenreich gelten, steht die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Fifka derzeit besonders stark in der Kritik.

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Strategische Unterstützung durch Fanszene

Nach Informationen der BILD-Organisation unterstützen die Ultras die Kandidatur von Krebs explizit. Die mächtige Fangruppierung hat sich intern bereits auf die Unterstützung der Kandidaten Raphael Schäfer, Chhunly Pagenburg und des Nürnbergs Hauptsponsors festgelegt. Durch die Wahl von Krebs würde der Einfluss der organisierten Fanszene im Verein nicht abnehmen, sondern sogar gestärkt werden. Die langjährigen Aufsichtsräte Chris Ehrenberg und Sandra Hummel gelten bereits als direkte Vertreter der organisierten Fanszene im neunköpfigen Gremium.

Sportlicher Sachverstand als Schlüsselfaktor

Raphael Schäfer und Chhunly Pagenburg sind im neunköpfigen Aufsichtsrat maßgeblich für den sportlichen Sachverstand zuständig. In früheren Jahren wurde dieser Aspekt im Kontrollgremium oft als fehlend kritisiert. Da Schäfer 47 Jahre und Pagenburg 40 Jahre alt ist, wird ihre Wiederwahl als essenziell für die sportliche Ausrichtung des Vereins angesehen. Dies führt dazu, dass Matthias Fifka, der derzeit die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden innehat, am meisten um seinen Sitz bangen muss. Die beiden Herausforderer Reinhold Härtlein und Wolfgang Waldera gelten hingegen als chancenlos.

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Offensive Kommunikation von Bernd Krebs

Wie ernst es Bernd Krebs mit dem Einzug in das Kontrollgremium ist, zeigt das große Interview, das der Unternehmer kurz vor der Wahl den Nürnberger Nachrichten gab. Darin verspricht der 63-jährige Unternehmer, dass das Ergebnis der Wahl ausgezeichnet sein wird. Zudem äußert er sich deutlich zu den Plänen für die neue Heimspielstätte des Vereins. Krebs betont, dass man kein Stadion benötige, sondern ein Ausrufezeichen. Er beschreibt eine Versammlungsstätte, auf die die ganze Welt schaut, als das eigentliche Ziel.

Finanzielle Unsicherheit und Sponsorenwechsel

Trotz der ambitionierten Pläne für die Infrastruktur bleiben Fragen zur Finanzierung offen. Ob Toolcraft, das Hightech-Unternehmen aus Georgensgmünd, einen relevanten finanziellen Beitrag für das neue Projekt leisten wird, ist mindestens fraglich. Seit Wochen halten sich im FCN-Gefüge Gerüchte, dass das Unternehmen den Hauptsponsorenvertrag im Sommer 2027 beenden könnte. Dieser potenzielle AusstiegAdds eine zusätzliche Ebene der Unsicherheit zu den derzeitigen Machtverschiebungen im Vereinsvorstand.