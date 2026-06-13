Aufstellungsdebatte um Musiala: Klopp und Müller erklären ihre Wunschelf

Die von Thomas Müller und Jürgen Klopp bei MagentaTV präsentierte Wunschaufstellung für das deutsche Team sorgt für Diskussionen. Insbesondere die Bevorteilung von Deniz Undav vor Jamal Musiala wird kritisch betrachtet. Klopp und ein RB-Verantwortlicher erklären, dass es sich um eine rein hypothetische Aufstellung gehandelt habe, um Alternativen aufzuzeigen, und betonen, dass Musiala eine Schlüsselrolle zukommt.

Die Aufstellung , die von Thomas Müller und Jürgen Klopp als ihre Wunschelf für das Eröffnungsspiel der WM zwischen Mexiko und Südafrika vorgeschlagen wurde, hat für Gesprächsstoff gesorgt.

Insbesondere die Entscheidung, Deniz Undav von Stuttgart auf der Spielmacherposition vor Jamal Musiala von Bayern München zu bevorzugen, stieß auf Unverständnis und Kritik. Diese Meinungsäußerung der beiden Experten bei MagentaTV wurde als überraschend und in Teilen als unpassend empfunden, vor allem weil Musiala als einer der Schlüsselspieler für den deutschen WM-Erfolg gilt. Die Diskussion entzündete sich daran, ob eine solche öffentliche Stellungnahme zu diesem frühen Zeitpunkt des Turniers dem Team und dem jungen Musiala hilft oder eher schadet.

Klopp reagierte darauf in einem Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner und wies darauf hin, dass es sich lediglich um eine hypothetische Aufstellung gehandelt habe, die zeigen sollte, dass es im Kader Alternativen gibt. Er betonte, dass Musiala unbedingt spielen solle und müsse, aber nicht unbedingt jedes Spiel über die volle Distanz. Ziel sei es, dass Musiala im Laufe des Turniers zu seiner Bestform finde, denn das wichtigste Spiel stehe am Ende.

Der Leiter des Global-Soccer-Bereichs bei RB Leipzig, der die Aufstellung mitentwickelt hatte, erklärte, die Aussage sei keineswegs als Kritik an Musiala oder dem Trainerteam gedacht gewesen. Man wolle vielmehr erreichen, dass Musiala durch Spielpraxis das nötige Selbstvertrauen aufbaut. Der Vorwurf, man habe Musiala 'rauswerfen' wollen, wird damit zurückgewiesen. Vielmehr gehe es darum, dem jungen Spieler die Möglichkeit zu geben, sich in einer homogenen Mannschaft zu entwickeln und auf dem Höhepunkt des Turniers, dem Finale, in Topform zu stehen.

Die Debatte zeigt, wie sensibel die öffentliche Wahrnehmung und Kommentierung von taktischen Entscheidungen im Umfeld der Nationalmannschaft ist und welcher Druck auf den Protagonisten lastet





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