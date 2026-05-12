Aufstieg eines Ausnahmetalents: VfB Stuttgart U17 stürmt ins Finale

Die U17 des VfB Stuttgart erreicht das Finale der Deutschen Meisterschaft. Im Fokus steht das Ausnahmetalent Brayann Kenmoe, der mit einem Hattrick glänzte.

Der VfB Stuttgart erlebt derzeit eine beispiellose Ära in seinem Nachwuchsleistungszentrum. Die Erfolge an verschiedenen Fronten zeugen von einer exzellenten Ausbildung und einer klaren strategischen Ausrichtung der Verantwortlichen.

Während die U21 mit einer souveränen Leistung den Klassenerhalt in der anspruchsvollen dritten Liga sicherte, sorgt die U19 mit ihrem Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals für nationales Aufsehen. Doch der absolute Höhepunkt der jüngsten Entwicklungen liegt in der U17, die sich am vergangenen Wochenende auf dramatische Weise ein Ticket für das Finale der Deutschen Meisterschaft erkämpft hat. In einer nervenaufreibenden Begegnung gegen die U17 des FC Augsburg setzten sich die Stuttgarter Talente nach einer Verlängerung mit 5:4 durch.

Dieses Spiel war nicht nur eine Demonstration von taktischer Disziplin, sondern vor allem ein Beweis für den unbändigen Kampfgeist und die mentale Stärke der jungen Spieler unter der Leitung von Coach Daniel Jungwirth. Im Zentrum dieses Triumphs stand ein Name, der in den letzten Monaten immer häufiger in aller Munde ist: Brayann Kenmoe. Der erst 16-jährige Angreifer wurde zum unangefochtenen Spieler des Spiels gewählt, nachdem er mit einem beeindruckenden Hattrick maßgeblich zum Sieg gegen Augsburg beigetragen hatte.

Kenmoe ist weit mehr als nur ein Torjäger; er ist eines der größten Versprechen in der gesamten Geschichte des VfB-Nachwuchs. Seine Entwicklung verläuft in einem rasanten Tempo, was sich bereits im Februar zeigte, als er VfB-Geschichte schrieb. Mit einem Einwechslungsmoment im Spiel der U19 gegen Bochum wurde er zum drittjüngsten Feldspieler, der jemals in der U19-Mannschaft der Schwaben debütierte. Mit einem Alter von 15 Jahren, 11 Monaten und 29 Tagen unterstrich er seine außergewöhnliche Reife.

Zwar liegt er knapp hinter Arianit Ferati und dem Rekordhalter Johannes Woldeab, der bereits mit 14 Jahren debütierte, doch die Erwartungen an den jungen Kameruner sind dennoch immens. Ein Blick auf den Werdegang von Brayann Kenmoe offenbart eine inspirierende Reise. Geboren in Kamerun, zog er vor neun Jahren gemeinsam mit seiner Mutter nach Deutschland, um hier eine neue Zukunft aufzubauen.

Seine ersten fußballerischen Schritte in Deutschland machte er bei einem Verein in Reutlingen, bevor sein außergewöhnliches Talent im Jahr 2022 die Scouts des VfB Stuttgart auf sich aufmerksam machte. Der Wechsel in die U13 markierte den Beginn einer steilen Lernkurve. Um seine Entwicklung optimal zu fördern, wohnt der junge Offensivstar im Internat des Vereins, was eine perfekte Symbiose aus schulischer Bildung und sportlicher Professionalisierung ermöglicht. Kenmoes Spielstil zeichnet sich durch eine gefährliche Kombination aus Explosivität und Technik aus.

Er ist extrem schnell, besitzt eine hohe Dribbelstärke und ist für sein Alter bemerkenswert körperlich robust, was es ihm ermöglicht, sich auch gegen physisch überlegene Gegner durchzusetzen. Besonders beeindruckend ist die taktische Flexibilität, die Kenmoe an den Tag legt. Während er heutzutage primär auf dem Flügel oder als Mittelstürmer eingesetzt wird, um seine Tempovorteile im Eins-gegen-Eins auszuspielen, agierte er in früheren Phasen seiner Ausbildung sogar als Außenverteidiger.

Diese Vielseitigkeit gibt ihm ein tiefes Verständnis für die verschiedenen Positionen auf dem Spielfeld. Zwar räumen Experten ein, dass seine Abschlussqualität noch Raum für Verbesserungen lässt, doch seine Fähigkeit, sich immer wieder in Torchancen zu bringen, ist bereits jetzt auf einem sehr hohen Niveau. Nachdem er bereits im Achtel- und Viertelfinale der Meisterschaftsrunde geglänzt hatte, war der Hattrick im Halbfinale die logische Krönung einer überragenden Formkurve. Nun blickt das gesamte Team gespannt auf den 16.

Mai, wenn es im großen Finale gegen die TSG Hoffenheim um den Titel geht. Für Kenmoe ist dies die Chance, sein Team zum Meistertitel zu führen und endgültig zu beweisen, dass er das Potenzial besitzt, in die Fußstapfen der ganz großen Profis zu treten





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