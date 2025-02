Aufstiegskampf: Augsburg und Leipzig trennen sich torlos

Der FC Augsburg und RB Leipzig spielten im Duell auf Augenhöhe 0:0. Beide Teams hatten gute Chancen, setzten diese aber nicht um. Augsburg nimmt den Punkt sicher gerne mit, während Leipzig auswärts zum fünften Mal in Serie ohne Sieg bleibt.

Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).Zum Auftakt des 22. Bundesliga -Spieltags trennen sich der FC Augsburg und RB Leipzig 0:0 .

In Halbzeit zwei entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das erst in der Schlussphase etwas Fahrt aufnehmen sollte. Weil aber Šeško aus kürzester Distanz am blockierenden Matsima scheiterte, Onyeka einen Konter aus bester Position nicht im Tor unterbringen konnte und Nedeljković in der Nachspielzeit am Aluminium verzweifelte, bleibt es beim torlosen Remis. Das ist leistungsgerecht auch wenn beide aufgrund der Chancen in der Endphase auch als Sieger vom Platz hätten gehen können. Der FCA nimmt den Punkt sicher gerne mit, während Leipzig auswärts zum fünften Mal in Serie ohne Sieg bleibt und morgen vom VfB überholt werden könnte.Da findet Nedeljković mit einer Flanke von rechts Xavi, aber der kommt nicht entscheidend an den Kopfball, sodass Dahmen sicher aufnehmen kann. Beinahe kommt RB zum Lucky Punch. Raum flankt butterweich vom linken Strafraumeck an den langen Pfosten, wo Nedeljković sich in Matsimas Rücken freigeschlichen hat und frei zum Kopfball kommt. Den setzt er aber aus sechs Metern an den Querbalken. Der Ball kommt nochmal rein, dann steht Openda aber im Abseits. Weder Leipzig noch der FCA werfen hier alles rein, um den Lucky Punch zu erzwingen. Beide scheinen mit dem Punkt auch leben zu können. Haidara kommt nach einer Ecke halblinks recht frei aus 18 Metern zum Abschluss, zieht diesen aber einen halben Meter über das rechte Kreuzeck. Augsburg trägt den vermeintlich perfekten Konter vor, doch Onyeka verfehlt das rechte Eck knapp. Giannoulis ist nach einem öffnenden Pass links durch und beweist starke Übersicht. So kommt Onyeka aus 13 Metern zentraler Position völlig freistehend, aber eben aus vollem Lauf nach einem Sprint über den halben Platz zum Abschluss. Der geht knapp rechts vorbei. Xavi regt sich tierisch auf, als er bei einem Konter kurz hinter der Mittellinie ins Straucheln und zu Fall kommt. In hohem Tempo hatte ihn Matsima im Rücken gekreuzt und ihn eventuell leicht berührt. Das ist aber nicht eindeutig erkennbar. Falls ja, wäre es wohl Gelb-Rot für den Augsburger gewesen. Der anschließende Eckball spielen die Fuggerstädter kurz aus. Vom linken Strafraumeck flankt Claude-Maurice gefühlvoll an den Fünfer, doch Tietz streift die Kugel nur leicht sodass das Leder einen guten Meter neben dem rechten Pfosten ins Toraus geht. Auch Thorup wechselt nochmal offensiv und Maier bringt sich sofort ein. Sein Versuch von halbrechts wird aber geblockt. Dann flankt Wolf von rechts an den langen Pfosten, wo Jakićs Kopfball aus spitzem Winkel abgefälscht von Geertruida gefährlich in Richtung linkes Kreuzeck fliegt. Gulácsi ist zur Stelle und lenkt die Kugel über die Latte. Der heutige RB-Kapitän Kampl verlässt mit Lukeba den Rasen, Seiwald und Vermeeren kommen neu rein. Allzu viel Zeit bleibt dem Viertplatzierten nicht mehr, um noch zu drei Punkten zu kommen. Die nächste Ecke, wieder keine wirkliche Gefahr. Zwar findet Wolf von rechts Tietz, der köpft aber gute zwei Meter über das Tor. Wolf verschätzt sich bei einer Kampl-Flanke von rechts beinahe folgenschwer. Das Leder rutscht zu Raum durch, der schnell an den Fünfer gibt. Šeško scheitert per Kopf aus sechs Metern an Matsimas blockendem Fuß. Die beste Chance der Partie. Rose und Thorup bringen frische Kräfte für die Offensive. Eine flache Rückgabe von der Grundlinie von Baku kommt beinahe bei Xavi an, der gerade noch so entscheidend von Jakić gestört wird. Der landet im Rückraum bei Haidara, dessen Schuss aber geblockt wird. Claude-Maurice setzt zum Konter an, wird aber noch vor der Mittellinie von guter Leipziger Konterabsicherung gestoppt. Es gibt bereits die sechse Ecke für die Gäste, auch Augsburg steht bereits bei sechs. Essende köpft die Raum-Hereingabe von links raus, dann klärt Matsima die Flanke aus dem Rückraum zum nächsten Eckball. Mit dem Rücken zum Tor schirmt Essende den Ball am Elfmeterpunkt stark ab, dreht sich dann und wird von Haidara mit gutem Körpereinsatz gestoppt. Im Anschluss an eine Giannoulis-Ecke von rechts fällt Gouweleeuw im Strafraum, merkt aber selbst schnell dass das nicht für einen Strafstoß reicht. Schön legt Šeško mit dem Rücken zum Tor am Sechzehner für Xavi ab, der den linken Pfosten aus 18 Metern zentraler Position haarscharf verpasst. Dahmen wäre beim verdeckten Abschluss des Niederländers machtlos gewesen. Zumindest gibt es gleich mal eine Torraumaktion: Raum schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf an den Fünfer, wo Klostermann die Direktabnahme mit rechts aus sechs Metern nicht ganz sauber trifft. So kann Dahmen den hohen Aufsetzer zur Ecke abwehren. Die bringt keine Gefahr ein





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga FC Augsburg RB Leipzig 0:0 Torlos Aufstieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Augsburg vs. RB Leipzig: Thorup freut sich auf LeipzigNach fünf Spielen ohne Niederlage empfängt der FC Augsburg mit RB Leipzig einen ambitionierten Klub. Das sagt Trainer Jess Thorup zum Gegner, zum verletzten Berisha und zum Saisonziel.

Weiterlesen »

Augsburg dreht das Spiel in letzter Sekunde und bleibt vorerst im AufstiegskampfDer FC Augsburg hat sich mit einem Treffer in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Heidenheim durchgesetzt und seinen Aufwärtstrend im neuen Jahr fortgesetzt. Der FCA klettert damit nach dem 2:1 (1:0) auf einem guten Weg, um den Abstieg zu vermeiden.

Weiterlesen »

Schwache Nullnummer zwischen Augsburg und LeipzigDer FC Augsburg und RB Leipzig haben sich in einem schwachen Bundesligaspiel 0:0 getrennt.

Weiterlesen »

RB Leipzig gewinnt gegen St. Pauli und bleibt im AufstiegskampfRB Leipzig setzte sich am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:0 gegen den FC St. Pauli durch und festigte seinen Platz im oberen Mittelfeld. Benjamin Šeško und Xavi Simons trafen für die Leipziger.

Weiterlesen »

Der Augsburg-Schock an der Weser: Werder Bremen wirft riesige Europa-Chance achtlos wegAlles ist angerichtet für Werder Bremen. Weil der FSV Mainz 05 überraschend bei Union Berlin unterliegt, könnte der Altmeister mit einem Sieg gegen Augsburg auf einen Europapokalrang springen. Das klingt machbar, denken die Fans am Weserstrand. Doch Samuel Essende überrumpelt die Elf von Trainer Werner.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »