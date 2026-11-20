Tommy Haeder vom Chemnitzer FC kritisiert die 3.-Liga-Aufstockung. Die Klub-Initiative Aufstiegsreform setzt auf das Kompassmodell und droht mit dem Scheitern der Reform.

Die Debatte um die Neugestaltung der unteren Profiligen im deutschen Fußball hat sich kurz vor dem entscheidenden außerordentlichen DFB-Bundestag erneut verschärft. Tommy Haeder, der Vorstandsvorsitzende des Chemnitzer FC und Sprecher der Klub-Initiative Aufstiegsreform, warnt öffentlich vor einem Modell, das seiner Ansicht nach die gesamte Reforminitiative gefährdet. Während die Angst vor einem Scheitern nach 15 Jahren Streit zunimmt, positioniert sich Haeder klar gegen die von einigen Verbänden favorisierte Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams.

Kritik an der 22-Teams-Strategie

Haeder bezeichnet den Kurswechsel hin zu einer 22-Mann-Staffel mit fünf Aufsteigern als absoluten Irrweg und hält diese Strategie für unmoralisch. Er argumentiert, dass dieses Modell derzeit keine einfache Mehrheit im DFB-Bundestag findet, da der Westen und der Südwesten offenbar dagegen sind. Selbst wenn der Nordost-Verbandschef Hermann Winkler, der dieses Modell unterstützt, Bayern und den Norden hinter sich hätte, würde die Mehrheit nicht reichen. Haeder fürchtet, dass der DFB sehenden Auges riskiert, am Ende ohne jegliche Lösung dazustehen, was ihn fassungslos mache und die Aufstiegsreform aufs Spiel setze.

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Absage an Warnungen des DFB-Vize

DFB-Vize Ralph-Uwe Schaffert hatte zuvor gewarnt, dass sich der Osten durch das Kompassmodell selbst abschaffe. Haeder verneint dies kategorisch und nennt diese Aussage totalen Blödsinn. Er verweist darauf, dass der Osten bereits durch das bisherige System in der Bedeutungslosigkeit abgerutscht sei. Das Narrativ, man solle sich an der aktuellen 4. Liga erfreuen, sei krank. Schafferts Vergleich, dass der Osten nur 2,5 Aufsteiger erhält während andere Regionen vier bekommen, hänge gewaltig, da der Osten verdrängt worden sei, weil nur einer von fünf Meistern in der 3. Liga oben bleibt.

Evaluation und Bewährung im Wettbewerb

Haeder verweist darauf, dass der DFB das Kompassmodell, das auf vier Regionalligen nach kürzesten Fahrtstrecken setzt, spätestens nach drei Jahren evaluieren wird. Bei negativen Verschiebungen seien frühzeitige Gegenmaßnahmen geplant. Er betont die Leistungsfähigkeit der Ostvereine und verweist auf Energie Cottbus, die in der 2. Liga das ganze Jahr über mithalten. Die Selbstbewusstheit der Vereine sei groß, und man sei nicht doof genug, keine echte Perspektive zu fordern. Eine gesamtdeutsche Lösung mit klaren Regeln für alle sei das einzige Ziel, um dem DFB als starken neuen Träger zu dienen.

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Unterstützung durch die DFB-Spitze

Im Gegensatz zu den Regionalverbandspräsidenten habe die DFB- und Bundesliga-Spitze die Ostklubs unterstützt. Haeder hat unzählige Gespräche geführt und betont, dass Bernd Neuendorf und Kollegen das Kompassmodell im Sinne der Talentförderung befürworten. Die bisherigen Strukturen hätten die Region kaputtgemacht. Haeder kritisiert den Umgang der Verbände als unanständig und beschreibt das Querulieren als peinliche Bankrotterklärung. Er stellt fest, dass nur Peter Frymuth aus dem Westen noch zu Neuendorf steht, während andere Verbände ihren Selbsterhalt priorisieren und nie einen DFB-Bundestag beantragt hätten.

Konsequenzen bei Scheitern der Reform

Obwohl einige Klubs wie Luckenwalde oder BFC Preussen wankelmütig wirken, steht der überwiegende Teil geschlossen hinter dem Kompassmodell. Haeder warnt vor DDR-Nostalgie und einer eigenen Regionalliga, da dieser Moment kleine Einschnitte für eine bundesweite Lösung erfordere. Sollte das Kompassmodell scheitern, käme die Aufstockung der 3. Liga nur als befristete Notlösung infrage. Fünf Staffeln unter einer eingleisigen Struktur halte er für einen Konstruktionsfehler der Ligenpyramide. Daher müsse die Reform in der Regionalliga ansetzen, wobei vier Staffeln und der direkte Aufstieg der Meister die einzig gangbare Option sei.