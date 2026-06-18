Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im April um 0,4 Prozent

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im April 2026 gestiegen, angetrieben durch die Bereiche Datenverarbeitungsgeräte und Fahrzeugbau. Die Reichweite bleibt stabil bei 8,8 Monaten.

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im April 2026 auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dies meldet das Statistische Bundesamt (Destatis) in seiner aktuellen Konjunktur erhebung.

Die offenen Aufträge aus dem Inland legten um 0,2 Prozent zu, während der Bestand an Auslandsaufträgen um 0,6 Prozent anstieg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich kalenderbereinigt ein Plus von 8,4 Prozent. Die Daten deuten auf eine anhaltend stabile Nachfrage nach deutschen Industriegütern hin, wenngleich die Dynamik hinter den starken Zuwächsen des Vorquartals zurückbleibt.

Ein genauerer Blick auf die Branchen zeigt ein gemischtes Bild: Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch den Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit einem Anstieg von 2,4 Prozent. Auch der Sonstige Fahrzeugbau, zu dem unter anderem der Luft- und Raumfahrtsektor zählt, wirkte mit einem Plus von 0,6 Prozent positiv auf das Gesamtergebnis. Demgegenüber verzeichnete die Chemieindustrie einen deutlichen Rückgang von minus 3,7 Prozent, was auf konjunkturelle Schwächen in diesem Sektor hindeutet.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand um 0,5 Prozent zum Vormonat, bei den Herstellern von Konsumgütern sogar um 1,6 Prozent. Im Bereich der Vorleistungsgüter blieb der Bestand unverändert, was auf eine Seitwärtsbewegung in diesem Segment hindeutet. Die Reichweite des Auftragsbestands, also die Zeit, die benötigt würde, um alle offenen Aufträge bei konstanter Produktion abzuarbeiten, blieb im April im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 8,8 Monaten.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern verharrte die Reichweite bei 12,2 Monaten, was auf eine weiterhin hohe Auslastung der Kapazitäten schließen lässt. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite konstant bei 4,6 Monaten, während sie auch bei den Herstellern von Konsumgütern unverändert bei 4,0 Monaten lag. Diese stabilen Reichweiten deuten darauf hin, dass die Produktion auf absehbare Zeit gut ausgelastet sein wird, was positive Impulse für die Beschäftigung und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen geben könnte.

Volkswirte bewerten die aktuellen Zahlen als moderat positiv. Der Anstieg im April zeigt, dass die Nachfrage nach deutschen Industriegütern weiterhin robust ist, insbesondere aus dem Ausland.

Allerdings mahnen Experten zur Vorsicht: Die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die unsichere Konjunkturentwicklung in wichtigen Exportmärkten wie China und den USA könnten das Wachstum im weiteren Jahresverlauf bremsen. Zudem belasten hohe Energiepreise und Fachkräftemangel die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Dennoch bleibt der Auftragsbestand auf einem hohen Niveau, was für eine stabile Produktion in den kommenden Monaten spricht. Die nächste Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes für Mai wird zeigen, ob sich der positive Trend fortsetzt oder ob die Risiken zunehmen





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