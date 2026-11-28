Auftritt abgesagt: Sonya Kraus erleidet Hüftverletzung bei E-Scooter-Unfall
Sonya Kraus hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter an der Hüfte verletzt. Die Moderatorin berichtet von starken Schmerzen und sagt ihren Auftritt bei einer Show am Samstag ab.
Sonya Kraus hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter an der Hüfte verletzt. Die Moderatorin berichtet von starken Schmerzen und sagt ihren Auftritt bei einer Show am Samstag ab.
keinen Beitrag bei Instagram. Nun erklärt die Moderatorin in einem Video den Grund: Sie stürzte mit einem E-Scooter.
„Ich bin vom E-Scooter gesegelt. Jemand hat mir die Vorfahrt genommen“, erzählte sie in einem neuen Video. Nach dem Unfall sei sie zunächst davon ausgegangen, den Sturz gut abgefangen zu haben.
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