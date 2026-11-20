Massive Einschränkungen in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin durch defekte Aufzüge. Direktor Jonas Fansa warnt vor Schließung und fordert sofortigen Umzug an den Alexanderplatz.

Jonas Fansa, Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, warnt aktuell vor gravierenden Betriebsunterbrechungen an einem der bekanntesten Kulturstandorte der Hauptstadt. Sämtliche Aufzüge im Gebäudekomplex der Amerika-Gedenkbibliothek sind ausgefallen, was den gesamten Medienbetrieb fast vollständig zum Erliegen bringt. Diese technische Panne verschärft die ohnehin schon prekäre Situation in dem historischen Gebäude am Kurt-Schumacher-Platz deutlich, da vertikale Transporte von Medien nicht mehr möglich sind.

Operationale Blockade durch defekte Technik

Die fehlende Aufzugsfunktion bremst den täglichen Betrieb im Haus spürbar aus, da Medien ohne diese Hilfsmittel nicht mehr vertikal zwischen den Etagen bewegt werden können. Bestellungen können daher aktuell nur noch mit erheblicher Verzögerung bereitgestellt werden, was die Servicequalität für die Nutzer massiv reduziert. Um die Medienlogistik im Erdgeschoss überhaupt aufrechterhalten zu können, sah sich die Bibliothek gezwungen, den dortigen Salon vorübergehend zu schließen. Zusätzlich stehen die Artothek sowie die Zeitschriftenabteilungen derzeit nicht zur Verfügung.

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Personalbelastung und historische Baustelle

Die Mitarbeitenden der Zentral- und Landesbibliothek Berlin sind seit Jahren gezwungen, die Folgen eines jahrelangen Sanierungsstaus zu bewältigen, der sich nun in technischen Totalausfällen entlädt. Selbst wenn die Aufzüge kurzfristig repariert werden, bleiben zahlreiche strukturelle Schwierigkeiten im Betrieb bestehen, die das Personal zusätzlich belasten. Die Angestellten müssen Schäden ständig begrenzen, stellen Eimer auf, wenn es durchregnet, verteilen Ohrstöpsel wegen des massiven Baulärms und trocknen nasse Bücher. Zudem müssen sie Medien manuell mehrere Stockwerke auf und ab tragen, eine Aufgabe, die in einem modernen Kulturhaus nicht mehr üblich sein sollte.

Kapazitätsgrenzen am Kurt-Schumacher-Platz

Die aktuellen Probleme verschärfen sich durch das extreme Platzproblem in dem historischen Gebäude, das ursprünglich für etwa 500 Menschen konzipiert wurde. Schon jetzt besuchen rund 3000 Menschen täglich die Amerika-Gedenkbibliothek, was die engen Räumlichkeiten überlastet. Zusätzlich sind die Büroräume der Angestellten nicht mehr barrierefrei zugänglich, was die Arbeitsbedingungen weiter erschwert. Ein letzter verfügbarer Ersatzaufzug war bereits am Vortag des aktuellen Ausfalls ausgefallen. Ein neuer Aufzug konnte bislang nicht in Betrieb genommen werden, sodass keine technische Entlastung in Sicht ist.

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Politische Forderungen für Alexanderplatz

Jonas Fansa fordert daher eine eindeutige politische Entscheidung, um dem Risiko einer dauerhaften Schließung seiner Zentralbibliothek entgegenzuwirken. Berlin brauche endlich eine funktionierende Zentralbibliothek, und am Alexanderplatz bestehe die Chance, der größten öffentlichen Bibliothek Deutschlands eine Zukunft zu geben. Diese Chance müsse jetzt von der Politik genutzt werden, sonst riskiere Berlin den Verlust seiner zentralen Bibliothek. Die Amerika-Gedenkbibliothek wurde 1954 eröffnet und erinnert an die Unterstützung der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. 1995 fusionierte sie mit der Berliner Stadtbibliothek im Bezirk Mitte zur Zentral- und Landesbibliothek Berlin.

Zukunftsplanungen und offene Finanzierung

Den Plan, die Zentral- und Landesbibliothek am Alexanderplatz unterzubringen, gibt es bereits seit längerer Zeit. Das Land Berlin und die Eigentümerin des Galeria-Gebäudes am Alexanderplatz 9, die Commerz Real, haben im September 2026 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die beiden ZLB-Standorte in dem Gebäude zusammenzuführen. Das Warenhaus Galeria Kaufhof soll in einem Teil des Gebäudes weiterbetrieben werden. Die bisherigen Planungen sehen für die Bibliothek rund 42.680 Quadratmeter Nettofläche vor. Nachdem eine frühere Option an der Friedrichstraße gescheitert war, gilt der Alexanderplatz als neue Chance für einen zentralen Standort, den die Senatsverwaltung für Kultur ausdrücklich unterstützt, während Flächenverhandlungen und Finanzierungsprüfungen noch ausstehen.

Ob und wann die Aufzüge und der Salon wieder öffnen, teilte die Zentral- und Landesbibliothek Berlin zunächst nicht mit. Besucherinnen und Besucher sollten sich vor einem Besuch dringend auf der Webseite der Bibliothek über den aktuellen Status informieren. Die Bibliothek sieht die aktuellen Probleme als Symptom eines systemischen Mangels, der nur durch eine Verlagerung an einen größeren Standort nachhaltig gelöst werden kann.