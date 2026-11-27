Bei einer Geldanlage wirken sich Gebühren Jahr für Jahr aus – und der Zinseszinseffekt verstärkt ihre Folgen. Wie groß der Unterschied über lange Zeit werden kann.

Bei der Geldanlage nur auf die Rendite achten? Keine gute Idee. Denn auch auf die Kosten des Anlageprodukts kommt es an. Peter möchte 5.000 Euro anlegen und lässt sich bei seiner Bank beraten.

Der Berater empfiehlt ihm einen aktiv gemanagten Fonds, die jährlichen Kosten dafür liegen bei 1,8 Prozent. Die Alternative wäre ein börsengehandelter Indexfonds , für den Peter jährlich nur 0,3 Prozent Kosten berappen müsste. Er überschlägt den Kostenunterschied schnell im Kopf und kommt auf 75 Euro jährlich. Weil sich das für Peter nicht viel anhört, entscheidet er sich für den Rat des Bankberaters - und wird in den nächsten Jahren sehr viel Gewinn verschenken.

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Schuld ist der Zinseszinseffekt. Bei der Geldanlage gibt es einen ganz grundsätzlichen Tipp: „Möglichst früh mit dem Sparen anfangen, um den Zinseszinseffekt zu nutzen“, sagt Yann Stoffel, Finanzexperte und externer Mitarbeiter der. Der Zinseszinseffekt besagt: Mit steigender Laufzeit wächst das Vermögen immer stärker, denn die Zinsen werden dem Anfangskapital hinzugefügt und dann erneut verzinst. Bei den Kosten funktioniert dieser Effekt nun aber genauso, nur eben andersherum.