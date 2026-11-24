Augenringe ab 50 lassen sich nicht wegzaubern, aber mildern. Welche Inhaltsstoffe dabei helfen und was realistisch ist

Manche bekommen sie nur nach einer kurzen Nacht oder in stressigen Wochen, andere haben sie dank Genetik und Anatomie fast immer:. Die dunklen Verfärbungen unter den Augen entstehen meist, da die Haut an dieser Stelle besonders dünn ist und so Blutgefäße durchschimmern können.

Auch kleine Fältchen entstehen hier aufgrund der Beschaffenheit viel schneller. Mit den Jahren wird die zarte Haut rund um die Augen sogar noch dünner, und Schatten zeichnen sich deutlicher ab. Die gute Nachricht: Einige Inhaltsstoffe können gezielt gegensteuern.bildet. Dadurch schimmern Blutgefäße stärker durch.

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Gleichzeitig verliert das Gesicht an Volumen, die Mulde zwischen Unterlid und Wange wird tiefer und wirft einen Schatten, der die Augenringe dunkler wirken lässt. Deshalb gehören Augenringe einfach zum Körper dazu und sollten keinesfalls etwas sein, weshalb man sich unwohl fühlen sollte. Ganz im Gegenteil: Die meisten Menschen haben Augenringe, egal welchen Alters, und mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Sie sind also etwas völlig Normales.

Hyaluron ist ein körpereigener Stoff, der fast das Sechsfache seines Gewichts an Flüssigkeit speichern kann. Deshalb eignet es sich besonders gut, um die zarte, trockene Haut unter den Augen mitzu versorgen. Auf die Haut aufgetragen, versorgt es die oberen Hautschichten intensiv mit Feuchtigkeit und polstert sie sichtbar auf. Dadurch wirkt die Haut praller, Blutgefäße schimmern weniger durch und feine Trockenheitsfältchen werden geglättet.

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Derund gehört zu den am besten erforschten Wirkstoffen gegen Hautalterung. Auch unter den Augen macht es eine gute Figur, denn: Es, wodurch die Haut mit der Zeit dichter und fester wird – Blutgefäße schimmern so weniger durch. Auch feine Linien und leichte Pigmentflecken können sich bei regelmäßiger Anwendung sichtbar verbessern. Wichtig: Für die empfindliche Augenpartie eignen sich niedrig dosierte Produkte, die abends aufgetragen werden.

Tagsüber ist Sonnenschutz essenziell, da Retinol die Haut lichtempfindlicher macht. , das die Haut vor freien Radikalen schützt. Es hemmt die Bildung von Melanin und kann so leichte Verfärbungen aufhellen. Gleichzeitig kann Vitamin C dieund so die Haut wieder praller erscheinen lassen.

Für die Augenpartie eignen sich sanfte, stabile Formen wie Ascorbyl Glucoside, die weniger reizen als reine Ascorbinsäure. Darüber sollte tagsüber unbedingt ein Sonnenschutz aufgetragen werden. : Bestimmte Peptide signalisieren der Haut, mehr Kollagen zu bilden, wodurch sie mit der Zeit fester und widerstandsfähiger wird. Einige speziell für die Augenpartie entwickelte Peptide sollen zudem dieverbessern und so bläuliche Schatten und Schwellungen mildern.

Peptide gelten als sehr gut verträglich, eignen sich daher auch für empfindliche Haut und lassen sich problemlos mit Hyaluron, Vitamin C oder Retinol kombinieren.