Augsburger Stadtvilla soll zu Begegnungszentrum umgewandelt werden

Ein verfallendes denkmalgeschützte Haus in der Maximilianstraße 59 in Augsburg soll in den nächsten Jahren zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum umgebaut werden. Die Stadt hat eine Stiftung als Finanzpartner für die Sanierung gefunden.

Eine Immobilie in der Maximilianstraße 59 in Augsburg verfällt zusehends. Die Stadt hat mithilfe einer Stiftung nun Pläne, um das heruntergekommene Gebäude zu revitalisieren. Das Bildungsreferat möchte das Haus in einem Begegnungszentrum umbauen und präsentiert in der kommenden Stadtratssitzung eine Finanzierungsmöglichkeit. Letzten Winter fiel in der Maximilianstraße 59 auch noch die Heizung aus: Heizkörper und Leitungen froren ein, platzten, es gab einen größeren Wasserschaden.

Nun läuft die Heizung wieder, allerdings nur im Notbetrieb. Seit über 15 Jahren ist das denkmalgeschützte Haus, das im Besitz der Stadt Augsburg ist, größtenteils leer. Mehrere Pläne für eine übergangsweise Nutzung zerschlugen sich; seit nach Corona ein Testzentrum auszog, sind die Türen ganz geschlossen. Dies könnte sich bald ändern: Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) will kommende Woche im Stadtrat ein Konzept vorstellen, nach dem das 500 Jahre alte Haus innerhalb weniger Jahre zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum umfunktioniert werden soll. Für die Sanierung hat die Stadt eine finanziell potente Unterstützerin gefunden





