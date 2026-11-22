Zwei Augsburger haben Ideen zum Schließen von Bohrlöchern und Aufbewahren von Gemüse entwickelt. Damit überzeugen sie Investor Ralf Dümmel und Discounter Lidl.

Augsburg er Tüftler überzeugen in TV-Show „Die Millionenidee “ – ihre Erfindung en gibt es jetzt bei Lidl Zwei Augsburg er haben Ideen zum Schließen von Bohrlöchern und Aufbewahren von Gemüse entwickelt.

Damit überzeugen sie Investor Ralf Dümmel und Discounter Lidl.am Sonntagabend in der neuen TV-Show „Die Millionenidee“ erfahren, dass es ihre Produktideen in die Regale des Discounters Lidl schaffen werden. Phil mit einem System, dass Bohrlöcher in der Wand schnell verschwinden lässt und Sebastian mit einer Frischebox für den Kühlschrank. In der dritten Folge der neuen Show, die am Sonntag um 18.15 Uhr bei Sat.1 und auf Joyn, lief, waren Sebastian und Phil aus Augsburg dabei.

Also read Bald geht‘s los: Das müssen Sie zum Christkindlesmarkt 2026 wissen

Der 46-jährige Sebastian hatte sich als einer von 6598 Menschen aus ganz Deutschland per Video beworben. Seine Idee: Eine Frischebox für den Kühlschrank. Ihn habe es jedes Mal geärgert, wenn Obst oder Gemüse weggeworfen werden mussten, erzählt er. Deshalb habe er angefangen zu recherchieren.

Heraus kam die Idee einer Frischebox mit zwei Kammern: Eine reduziert das Reifegas Ethylen, die andere die Feuchtigkeit.

Advertisement

„Dass daraus gemeinsam mit Ralf und seinem Team tatsächlich die Star-Box entstanden ist und sie jetzt im Handel steht, ist für mich immer noch unglaublich“, sagt Sebastian. In der Show „Die Millionenidee“ sichtet Investor Ralf Dümmel die Bewerber-Videos mit seinem Team. Produktideen, die interessant klingen, werden einem Praxistest unterzogen. Schaffen sie auch diesen, wird das Produkt entwickelt und dem Discounter Lidl vorgestellt.

Auch „Verschlussfix“ gibt es ab sofort in 3270 Lidl-Filialen. Dahinter steht der Augsburger Student Phil.

„Wir standen in einem Altbau vor ein paar missglückten Bohrlöchern und haben ernsthaft versucht, sie mit Zahnpasta zu verschließen“, erzählt Phil von der Entstehungsgeschichte seiner Idee. Weil dies nicht erfolgreich war, habe er nach Alternativen gesucht – ohne spachteln und langes warten, wie man das üblicherweise kennt.

„Irgendwann habe ich Dübel mit Heißkleber gefüllt und erste Prototypen aus dem 3D-Drucker herstellen lassen. “ Bereits das hat Ralf Dümmel und sein Team aufmerksam werden lassen. „Phil hat mich vom ersten Moment an beeindruckt. Er hat nicht darauf gewartet, dass jemand anderes sein Problem löst, sondern einfach selbst angefangen zu tüfteln.

Advertisement

“Gemeinsam habe man seine Idee dann noch einmal entscheidend weiterentwickelt und aus dem Kunststoff-Prototyp eine Gips-Füllung gemacht. Für Lidl überzeugend.

„Mein Traum war immer, irgendwann mit einem Freund im Laden vor meinem Produkt zu stehen und sagen zu können: Das habe ich entwickelt“, sagt Phil.