Auktion: Versteigerung einer ehemaligen DDR-Militärinsel in der Ostsee

Eine ehemalige Entmagnetisierungsstation der DDR-Volksmarine, eine künstliche Insel im Greifswalder Bodden, wird versteigert. Die verfallene Plattform erregt Aufmerksamkeit und weckt Träume von einer eigenen Südseeinsel, doch die Realität ist arbeitsintensiv.

Eine künstliche Insel in der Ostsee, einst als geheim geltende Entmagnetisierungsstation der DDR-Volksmarine, wird bei einer Auktion in Hamburg versteigert. Die etwa 250 Quadratmeter große Plattform im Greifswalder Bodden , errichtet 1954 auf rund 600 Holzpfählen, befindet sich in einem stark verfallenen Zustand.

Türen und Fenster sind aus den Angeln gerissen, Holzdielen sind eingestürzt, und Natur sowie Vandalismus haben dem Gebäude stark zugesetzt. Die ehemalige Nutzung als militärische Anlage zur Entmagnetisierung von Schiffen, um sie vor Magnetzündern von Seeminen zu schützen, ist heute kaum noch erkennbar. Nach dem Ende der DDR wechselten zwar die Besitzer, doch eine sinnvolle Weiternutzung kam nie zustande. Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro, wobei die Auktion am 4.

Juni in Hamburg stattfindet. Interessenten haben bereits Ideen wie ein Kasino, eine Hochzeitslocation oder eine abgelegene Bar, jedoch ist viel Arbeit nötig, um die marode Infrastruktur wiederherzustellen. Ein früherer Interessent berichtet, dass es auf der Insel weder Strom noch Trinkwasser gab und alles per Schiff antransportiert werden musste. Nach Gesprächen mit Fachleuten wurden seine Pläne letztlich verworfen





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