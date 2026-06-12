Auma Obama: 'Ich wage etwas und bin mir bewusst, dass ich dafür stark kritisiert werden kann' - Wirbt sie für Luxus-Schmuck?

Auma Obama, die ältere Schwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama, hat bekanntgegeben, dass ihr neues Projekt nicht überall Begeisterung hervorrufen wird. Sie betont, dass sie bewusst stark kritisiert werden kann, weil sie für Luxus-Schmuck wirbt, der sich nicht mit Schulprojekten, Stiftungen oder politischen Initiativen befasst, sondern mit Ringen, Ohrringen und Edelsteinen. Auma Obama betont, dass sie und ihr Bruder Barack offen und ehrlich über alles sprechen, aber sie betont auch, dass sie jetzt in die Tat umsetzt, was sie immer schon gesagt hat, und dass es um echtes, reales Handeln mit den afrikanischen Ländern geht. Sie betont, dass die beste Entwicklungshilfe, die man leisten kann, um den Menschen in ihrer Heimat zu ermöglichen, dort Geld mit ihrer Arbeit zu verdienen.

Auma Obama (66), die ältere Schwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama (64), hat bekanntgegeben, dass ihr neues Projekt nicht überall Begeisterung hervorrufen wird. Sie betont, dass sie bewusst stark kritisiert werden kann, weil sie für Luxus-Schmuck wirbt, der sich nicht mit Schulprojekten, Stiftungen oder politischen Initiativen befasst, sondern mit Ringen, Ohrringen und Edelsteine n.

Auma Obama betont, dass sie und ihr Bruder Barack offen und ehrlich über alles sprechen, aber sie betont auch, dass sie jetzt in die Tat umsetzt, was sie immer schon gesagt hat, und dass es um echtes, reales Handeln mit den afrikanischen Ländern geht. Sie betont, dass die beste Entwicklungshilfe, die man leisten kann, um den Menschen in ihrer Heimat zu ermöglichen, dort Geld mit ihrer Arbeit zu verdienen.

Sie betont, dass sie und ihr Bruder über alle Themen sprechen, aber dass sie jetzt als Oma viel besser ist, da sie geduldiger und lässiger ist als Mutter. Sie betont auch, dass sie und ihr Bruder über alle Meilensteine waren und sind, und dass sie sich auf die Zukunft freut, um die kleine Achieng kennenzulernen





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