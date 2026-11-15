Aury App: KI-Prävention gegen Stress mit Fokus auf Marktforschung

Die KI-App Aury bietet digitale Prävention am Arbeitsplatz. Gründer Max Rank und Coach Thomas Andersen betonen strukturierte Marktforschung statt intuitiver Entscheidungen für Start-up-Erfolg.

Die KI-gestützte Präventions-App Aury wurde im Zuge des Health-Festivals "Preventure" in Hamburg der Öffentlichkeit präsentiert. Max Rank, der Gründer des Projekts, nutzt solche Veranstaltungen gezielt für Networking, um sein Produkt sowohl bekannt zu machen als auch kontinuierlich zu verbessern. Die Anwendung fungiert als persönlicher Coach, der Nutzer bei langanhaltenden Problemen zuhört, Fragen stellt und Übungen verlinkt. Dabei orientiert sich die App stark an den sozialen Netzwerken der Betroffenen und verweist auf Freunde, Familie oder Kollegen als direkte Ansprechpartner.

Prävention statt Therapie für Überforderung

Das Kernanwendungsgebiet der Aury App liegt in der Unterstützung von Mitarbeitern, die unter Überforderung am Arbeitsplatz leiden. Max Rank betont, dass die Software ausschließlich zur Prävention dient und keine Psychotherapie ersetzt. Weder stellt die App Diagnosen noch fungiert sie als Krisendienst. Stattdessen soll sie helfen, Stress besser zu bewältigen, indem sie strukturierte Methoden anbietet. Diese klare Abgrenzung ist essenziell, um Missverständnisse bei Nutzern zu vermeiden und die Sicherheit der Anwendung zu gewährleisten.

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Marketing war für das Team um Max Rank von Anfang an ein zentraler Bestandteil der Entwicklung. Anstatt das Produkt sofort massenhaft zu veröffentlichen, ging das Team strukturiert vor. Zuerst wurde die Zielgruppe theoretisch analysiert, bevor das Produkt in kleinen Schritten vorgestellt wurde. Die entscheidende Frage lautete stets, was die Nutzer eigentlich benötigen und wollen. Was gut ankam, wurde beibehalten, während andere Aspekte verbessert wurden. Dabei stellte Rank fest, dass Unternehmen spezifisch nach solchen Präventionslösungen suchen.

Die größte Sorge der potenziierenden Geschäftskunden ist dabei die Sicherheit der Daten und der Ratschläge. Das Team investierte daher gezielt in diesen Bereich, um falsche oder missverständliche Tipps auszuschließen. Max Rank vergleicht diesen Prozess mit dem Training eines Sportlers: Man ist nie fertig und muss sich stetig anpassen. Diese Vorgehensweise wird auch von externen Experten als kritisch für den langfristigen Erfolg von Start-ups angesehen. Eine naive Annahme sei es, von drei befreundeten Testnutzern auf einen Markt von 84 Millionen Menschen zu schließen.

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Marktforschung als Schlüssel gegen das Scheitern

Thomas Andersen, ein Marketingberater und Start-up-Coach aus Berlin, warnt vor dieser häufigen Fehleinschätzung. Er stellt fest, dass viele Gründer zwar viele Lösungen anbieten, aber kein echtes Problem identifizieren. Laut der Plattform "Deutsche Startups" sind 47,3 Prozent der Gründer davon überzeugt, eine weltweite Marktneuheit zu entwickeln. Oft scheitern diese Unternehmen jedoch an mangelndem Marktbedarf und ineffektivem Marketing. Die gemeinnützige Organisation Founders Foundation listet diese Faktoren als häufige Gründe für den Misserfolg von Start-ups auf.

Die statistische Realität in Berlin untermauert diese Warnungen. Laut dem Konjunkturbericht der Berliner Senatsverwaltung gab es im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 20.748 Neugründungen. Die Statistik zeigt jedoch, dass zwei Drittel dieser Unternehmen nach dem dritten Jahr nicht mehr existieren. Um diesem Schicksal zu entgehen, rät Andersen dazu, zunächst eine Landing Page zu erstellen und 100 potenzielle Kunden zu fragen, ob sie das Angebot anklicken würden. Nur so lässt sich feststellen, ob ein tatsächlicher Bedarf besteht.

Für den Bereich Food empfiehlt der Coach, Produkte auf Wochenmärkten oder in Markthallen zu präsentieren. Dort muss man sich gegen die Konkurrenz beweisen und kann direkte Gespräche mit Kunden führen. Dies kann auch neue Ideen generieren. Für die Marktforschung gibt es zudem Unterstützung durch die Investitionsbank Berlin. Wenn es dann um den Markteintritt geht, ist es wichtig, das "Ideal Customer Profile" (ICP) zu kennen. Dieses Profil definiert die Merkmale der idealen Kunden und dient als Referenz für die gezielte Ausrichtung von Marketing- und Vertriebsstrategien.

Kanäle, Timing und Medienpräsenz bewerten

Die Kenntnis des ICP hilft auch bei der Wahl der richtigen Kanäle. Ob Social Media, Print, TV, Radio, Plakate, Events oder Direktmarketing - die Möglichkeiten sind vielfältig. Andersen bemerkt, dass viele Kampagnen viel Budget verbrauchen, aber keine Kunden generieren. Auch das Timing spielt eine entscheidende Rolle. Ein tolles Produkt kann zum falschen Zeitpunkt ein Flop sein, wie das Beispiel des Power Mac G4 Cube von Apple aus dem Jahr 2000 zeigt. Erst fünf Jahre später brachte Apple mit dem Mac Mini einen Erfolg.

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Starre Regeln für Budgets oder Kanäle gibt es kaum, doch die Medienpräsenz sollte kritisch betrachtet werden. Andersen sieht die Teilnahme an TV-Shows wie "Die Höhle der Löwen" skeptisch. Von eineinhalb Stunden Drehmaterial kommen oft nur 15 Minuten in die Sendung. Dies bietet zwar Primetime-Sichtbarkeit, ist aber nicht für jedes Team geeignet. Andersen empfiehlt diese Form der Präsenz eher Teams, die sich gut präsentieren können, da die Investoren im Fernsehen oft aggressiv verhandeln. Nicht jeder Gründer ist dafür geeignet, auf der Bühne zu glänzen.