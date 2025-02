Aus Afghanistan nach Neu-Isenburg: Erst Flüchtling, nun Wahlberechtigter

Siawash Osmani, ein 28-jähriger Afghanist, der 2012 als Teenager aus seinem Heimatland nach Deutschland floh, ist nun ein deutsches Staatsbürger und darf zum ersten Mal bei der Bundestagswahl am 23. Februar mitbestimmen.

Als Teenager floh Siawash Osmani 2012 allein über mehrere Länder aus Afghanistan nach Deutschland. Sprache lernen, Schule, Ausbildung, nach Jahren harter Arbeit wurde er im vergangenen Jahr eingebürgert und darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über einem Parlament bestimmen. Neben beruflichem Erfolg bedeute für ihn Integration mehr als Sprache und Regeln.

'Ein Teil der Gesellschaft zu werden, das ist für mich Integration', sagte der Geschäftsführer eines Markisenbauers im südhessischen Neu-Isenburg der Deutschen Presse-Agentur. 'Auf jeden Fall ist es ein anderes Gefühl, dieses Gefühl habe ich noch nie gehabt.' Hier könne man sagen, was man mal gerne sagen will, in Afghanistan hätten sie einen gleich mitgenommen. Sehr wichtig seien für ihn die Themen Gerechtigkeit, Umwelt und Wirtschaft. Informiert habe er sich über Nachrichten, in Gesprächen mit Freunden und im Internet. Afghanistan habe er wegen der großen Unsicherheit verlassen, sagte Osmani. 'Ich habe keine Zukunft bei mir gesehen, keine Chance auf Arbeit und Bildung.' Er habe kein Ziel gehabt, er habe sich nur gesagt, komm raus dem Land. Wo ich lande, da lasse er sich überraschen. Den Weg von Afghanistan hierher würde er wieder machen. 'Das war in jedem Fall sehr hart.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestagswahl Integration Flüchtlinge Afghanistan Staatsbürgerschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alice Weidel und Tino Chrupalla in Neu-Isenburg trotz Großdemonstration erfolgreichAlice Weidel und Tino Chrupalla der AfD traten trotz massiven Widerstands in Neu-Isenburg auf. Mehr als 9000 AfD-Gegner demonstrierten gegen den Wahlkampfauftritt und es kam zu mehreren Gewalttaten. Ein Polizist wurde verletzt, die CDU-Geschäftsstelle wurde beschmiert und es wurden mehrere Brände versucht. Die AfD-Politiker konnten jedoch unter polizeilichem Schutz die Veranstaltung in der Hugenottenhalle erreichen.

Weiterlesen »

Kriminalität: Rund 9.000 Menschen protestieren gegen AfD-VeranstaltungNeu-Isenburg (lhe) - An Protesten gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD haben sich in Neu-Isenburg weit mehr Menschen beteiligt als zunächst

Weiterlesen »

Neu-Ulm: Großeinsatz der Polizei: Mann läuft mit Messer schreiend durch Neu-UlmVon dem Mann sei keine Bedrohung ausgegangen, heißt es. Am Tag danach wird an seiner Wohnanschrift angetroffen - wieder mit einem Messer in der Hand.

Weiterlesen »

Aus Protest gegen Migrationskurs: Sechs teils führende Mitglieder in Bayern treten aus BSW ausWie frühere Aussteiger beklagen die bisherigen Mitglieder der Wagenknecht-Partei eine miese Führungskultur. Der harte Migrationskurs des BSW brachte das Fass nun wohl zum Überlaufen.

Weiterlesen »

Neu bei Amazon Prime: Richtig starker Thriller aus einer der besten Trilogien der letzten JahreJoel Edgerton hat eine dunkle Vergangenheit, die ihn in diesem Thriller-Tipp bei Amazon Prime Video einholt. Regie führte einer der Meister des amerikanischen Kinos.

Weiterlesen »

Diese Woche neu auf Netflix: Panische Promis im Dschungel und KI-Horror aus DeutschlandSchon in der Grundschule las er Kino-Sachbücher und baute sich parallel dazu eine Film-Sammlung auf. Klar, dass er irgendwann hier landen musste.

Weiterlesen »