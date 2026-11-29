Eigentlich sollte sich Eckart von Hirschhausen erst im kommenden Frühjahr mit dem Pflegenotstand in Deutschland beschäftigen. Nun zieht die ARD...

Eigentlich sollte sich Eckart von Hirschhausen erst im kommenden Frühjahr mit dem Pflegenotstand in Deutschland beschäftigen. Nun zieht die ARD seine Sendung vor und ändert ihr Programm.

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Die geburtenreiche Generation der sogenannten „Boomer“ steht darüber hinaus kurz vor dem Eintritt in die Rente , sodass sich die Situation in diesem Bereich noch deutlich verschärfen dürfte. Aufgrund der aktuellen Diskussionen um Gestaltungsmöglichkeiten einer Pflegereform haben die Verantwortlichen der ARD entschieden, das eigentlich für den Frühling 2027 zur Ausstrahlung vorgesehene Special „Hirschhausen und die Pflege“ vorzuziehen. Daher kommt es am Montag, den 30. November 2026 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zu einer Programmänderung.