Bei Bauarbeiten in Ungarn sind Archäologen auf Relikte vergangener Jahrtausende gestoßen. Sie entdeckten fast 400 historische Fundstücke und einen Schatz aus mehr als 200 Silbermünzen.

Bei Bauarbeiten in Ungarn sind Archäologen auf Relikte vergangener Jahrtausende gestoßen. Sie entdeckten fast 400 historische Fundstücke und einen Schatz aus mehr als 200 Silbermünzen.stattfand, wurden Experten des Nationalen Instituts des Ungarischen Nationalmuseums hinzugezogen.

Zum Glück, wie sich zeigte: Auf dem Gelände entdeckten die Forscher mehrere Tausend historische Objekte, die sich über einen Zeitraum von fast 7000 Jahren erstrecken.dar. Diese sogenannten Tetradrachmen des „Velem-Typs“ aus dem späten 2. Jahrhundert v. Chr. oder frühen 1.

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Jahrhunderts v. Chr. hatten die Kelten in einer Grube versteckt, die nur 30 bis 40 Zentimeter unter der Erdoberfläche schlummerte. Doch die Funde haben sogar Verbindungen bis ins Alte Rom, wie eineEines der ältesten Objekte ist ein fast 7000 Jahre alter, polierter Steinmeißel, der vermutlich für Abholzung, Holzbearbeitung und Bau verwendet wurde. Die Wissenschaftler stießen auch auf eine Glasperle mit Pfauenaugenmuster sowie weitere Gefäße, die zum Aufbewahren von Essen und Getränken genutzt worden sein könnten.

Sie stammen wohl aus derbefand sich an der Stelle der Baustelle offenbar ein Gutshof, der wiederum einige Spuren in der Erde hinterlassen hat. Als das Forscherteam den Grundriss des 300 Quadratmeter großen Hauptgebäudes freilegte, fanden sie ein Ziegelfragment, auf dem der Pfotenabdruck eines Hundes zu sehen ist. Er muss in der damaligen Zeit auf dem Gelände gelebt haben.

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“ zu den geschichtsträchtigsten des Landes. Unter dem Namen Savaria wurde der Ort um das Jahr 50 nach Christus von den Römern gegründet und entwickelte sich zu einem wichtigen Zentrum in der Provinz Pannonien. Durch Szombathely verlief die Bernsteinstraße, eine bedeutende Handelsroute zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeerraum. Entsprechend häufig lassen sich Spuren unterschiedlicher Epochen unter der heutigen Stadtgebiet finden.

Bei früheren Ausgrabungen kamen unter anderem römische Straßen, öffentliche Gebäude, Werkstätten und aufwendige Mosaike zum Vorschein.