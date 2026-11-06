Aus dem Leben von Joe Pesci und Daniel Stern: Die wahre Geschichte hinter Harry und Marv

Ein Rückblick auf die Karriere der Darsteller des Einbrecherduos aus Kevin - Allein zu Haus. Während sich Joe Pesci und Daniel Stern größtenteils aus dem Rampenlicht zurückgezogen haben, bleibt ihre Freundschaft bestehen. Erfahren Sie, was die beiden Stars heute treiben und wie ihre Wege nach dem weltweiten Erfolg getrennt verlaufen sind.

Die Filmgeschichte kennt wenige Duo-Dynamiken, die so schmerzhaft und gleichzeitig unterhaltsam sind wie die des Einbrecherpaars Harry und Marv aus dem weltweiten Weihnachtshit Kevin - Allein zu Haus.

Joe Pesci und Daniel Stern lieferten mit ihrer Darstellung der als faul und dumm portrayeden Banditen eine der unvergesslichsten Leistungen in der Geschichte der Komödien. In den Filmen mussten sie regelmäßig heftige Prügeln von dem Achtjährigen Kevin McCallister, gespielt von Macaulay Culkin, einstecken, was ihnen als Schauspieler zwar physisch schwerfiel, den Filmen aber ihre einzigartige Charmante verlieh. Während sich die Figuren im Film ständig das Gesicht schlugen, zog das Duo im echten Leben zunächst getrennte Wege.

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Joe Pesci Hollywood Karriere und Erfolg

Die beiden feuchten Banditen wollten eigentlich nur in Ruhe Häuser ausrauben und landeten stattdessen in einer der schmerzhaftesten Weihnachtskomödien der Filmgeschichte, wobei ihre Chemie auf der Leinwand so gut funktionierte, dass Fans seither nach Informationen über das aktuelle Leben der beiden Stars suchen. Joe Pesci, der den reizbaren Harry verkörperte, war zu diesem Zeitpunkt bereits ein echtes Hollywood-Schwergewicht.

Im gleichen Jahr wie die Veröffentlichung des Weihnachtsklassikers kam Martin Scorseses Mafia-Epos GoodFellas in die Kinos, in dem Pesci den Gangster Tommy DeVito spielte. Diese Rolle, geprägt durch eine extrem gefährliche und unberechenbare Art, machte ihn zur Kultfigur und lieferte einen totalen Kontrast zu seiner verwundbaren Figur in Kevin - Allein zu Haus. Für seine Darbietung in GoodFellas gewann Pesci den Oscar als bester Nebendarsteller und hielt dabei eine der kürzesten Oscar-Reden aller Zeiten.

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Anschließend etablierte er sich fest im Action-Genre als der nervige Leo Getz in der Die-Harte-Blues-Reihe an der Seite von Mel Gibson und Danny Glover. Ende der Neunzigerjahre zog er sich jedoch weitestgehend aus dem Rampenlicht zurück, um sich stärker seiner Leidenschaft für den Golfsport und seiner Musikkarriere als Jazzsänger zu widmen. Nur einmal trat er kurzzeitig wieder vor die Kamera, was ihn mit einer weiteren Oscar-Nominierung belohnte, ein endgültiges Comeback im großen Kino folgte jedoch nicht.

Daniel Stern ruhiges Leben abseits des Rampenlichts

Daniel Stern, der den etwas begriffsstumpferen Marv spielte und wahrscheinlich den Mann, der am meisten einstecken musste, führt heute ein deutlich ruhigeres Leben abseits des Rampenlichts. Er lebt zurückgezogen auf einer Farm in Kalifornien, wo er unter anderem als Bildhauer arbeitet und Orangen züchtet. Als Schauspieler tritt er inzwischen nur noch unregelmäßig in Erscheinung, obwohl er zuletzt in der vierten Staffel der Apple-TV-Sci-Fi-Serie Und zu sehen war.

Obwohl ihre Zeit als Banditen bereits über drei Jahrzehnte zurückliegt, sind Harry und Marv bis heute im echten Leben eng verbunden. Im Jahr 2024 erzählte Daniel Stern dem People-Magazin, dass er und Joe Pesci noch immer sehr befreundet sind und sich mindestens einmal im Jahr zu einem Treffen treffen. Diese anhaltende Freundschaft unterstreicht, dass trotz der unterschiedlichen Karriereverläufe und der Rückzug aus dem öffentlichen Leben die kollegiale Verbundenheit auf der Bühne bis heute anhält und von beiden Schauspieln hochgeschätzt wird.