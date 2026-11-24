Ein kleiner Kater ist im Landkreis Aurich aus einer Jauchegrube gerettet worden. Im Tierschutzzentrum Norden geriet er an eine Ehrenamtliche, die ihn bei Social Media zum Star machte - und dafür sogar einen Preis erhielt.

Gelb von Gülle, total verschnupft und die Zunge erschöpft raushängend. So kam der kleine getigerte Kater mit weißem Bauch im März ins Tierschutzzentrum in Norden.

Kurz zuvor war er aus einer Jauchegrube gerettet worden.

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"Gülli", wie er ab dann genannt wurde, war viel zu klein für sein Alter. Die Tierärzte schätzten ihn auf etwa ein halbes Jahr. Wahrscheinlich musste sich die Herbstkatze den Winter über allein durchschlagen, war wohl von seinem Wurf und seiner Mutter getrennt worden. In Norden traf er auf Kathi Theesfeld, eine der ehrenamtlichen Helferinnen im Tierschutzzentrum.

Sie hatte am Abend Dienst und sah"Gülli" in seiner Quarantänebox sitzen.

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"Da hat er mir direkt den Kopf verdreht", sagt die 28 Jahre alte Influencerin rückblickend. Gleich am ersten Tag startete"Güllis" Karriere bei Social Media. Kathi Theesfeld war bereits erfolgreiche Influencerin, als sie den kleinen Kater kennenlernte. Hunderttausende folgen ihr auf verschiedenen Kanälen in den sozialen Medien, allein bei Instagram hat sie mehr als eine Million Followerinnen und Follower.

Und sie hatte bereits einen weiteren Kanal für Katzen in Planung. Darin wurde"Gülli" nun der Star. Kathi Theesfeld berichtete hautnah, wie sie den Kater aufpäppelte. Vor allem der Katzenschnupfen, den er bereits hatte, bereitete ihr Sorgen, denn daran können Katzen sterben.

"Gülli" musste regelmäßig inhalieren, was er auch artig zusammen mit Kathi Theesfeld machte. Sie verlieh dem Kater in ihren Videos eine Stimme, sodass es so aussah, als würde er aus der Ich-Perspektive sein Katzentagebuch erzählen. Die Aufs und Abs ließen die Menschen Anteil nehmen.

"Da haben die Leute eine Bindung zu ihm aufgebaut, das war direkt beim ersten Video. " Mittlerweile hat der Katzen-Kanal bei Instagram gut 120.000 Followerinnen und Follower. Ende April war sicher, dass"Gülli" keine ansteckenden Krankheiten hat, die für andere Katzen gefährlich werden könnten. Also konnte Kathi Theesfeld den kleinen Streuner mit nach Hause nehmen - das war für sie mittlerweile klar.

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Auch ihr Partner gab dafür schnell sein Okay. In dem Haushalt gab es allerdings schon Katzen. Die haben sich aber zum Glück mit dem Neuzugang vertragen. Auch wenn er immer noch klein ist und nur etwa halb so viel wiegt wie die anderen Katzen, die bereits im Haushalt waren, ist"Gülli" mit Abstand der frechste der Clique.

Er ist immer so schnell am Fressnapf der anderen, dass er sein Fressen allein bekommen muss. Er hat großen Futterneid und versucht umgehend, auch das Futter der größeren Katzen zu verschlingen. Wahrscheinlich ein Überbleibsel aus der Zeit, in der er als kleiner Katzenwelpe allein draußen zurechtkommen musste. Da hat ihm dieses Verhalten wahrscheinlich geholfen, zu überleben.

Kathi Theesfeld ist stolz darauf, mit ihrer Geschichte Menschen für den Tierschutz zu begeistern. Sein Instagram-Kanal ist so erfolgreich und beliebt, dass Kathi Theesfeld dafür im Oktober in Duisburg den"German-Petfluencer-Award" bekam. Das ist so eine Art"Oscar" für die Influencer, die sich mit Tieren beschäftigen. Der Preis steht jetzt in Lütetsburg bei Norden über dem Fernseher, zusammen mit einem kleinen Aquarell, das"Gülli" zeigt.

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