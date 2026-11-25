Die Zahl der ausländischen Studierenden in Bayern ist in den vergangenen zehn Jahren bemerkenswert gestiegen. Aus diesen Ländern kommen die meisten Bildungsausländer in den Freistaat.

Die Zahl der ausländischen Studierenden in Bayern ist in den vergangenen zehn Jahren bemerkenswert gestiegen. Aus diesen Ländern kommen die meisten Bildungsausländer in den Freistaat.

Die bayerischen Universitäten sind nicht nur bei Bewerberinnen und Bewerbern aus Deutschland beliebt, sondern sind auch unter Studierenden aus dem Ausland begehrt. Das belegen neue Zahlen, die das Bayerische Landesamt für Statistik nun veröffentlichte. Eine Zahl überrascht dabei besonders. Besonders auffällig ist demnach die Entwicklung bei Studierenden aus dem Nicht-EU-Ausland.

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Wie aus den Daten des Statistischen Landesamts hervorgeht, hat sich die Zahl der Studentinnen und Studenten in, welche aus Nicht-EU-Staaten kommen, seit rund zehn Jahren mehr als verdreifacht. Studierten im Jahr 2015 noch 20.706 Menschen im Freistaat, welche nicht aus den Ländern der Europäischen Union kamen, waren es zum Wintersemester 2025/26 schon 62.794. Das entspricht einem Anstieg von über 200 Prozent. Im selben Zeitraum ist auch die Zahl der Studierenden aus dem EU-Ausland gewachsen, jedoch deutlich moderater.

Sie ist um 13 Prozent gestiegen – von 11.832 auf 13.374. Auch im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen der Studentinnen und Studenten aus der EU sowie darüber hinaus in Bayern angestiegen. Aus diesen Ländern kommen die meisten ausländischen StudentenAus der EU kommen die meisten Bildungsausländer demnach aus dem nahen Österreich sowie Italien . Am beliebtesten sind bei den bildungsausländischen Studierenden die Ingenieurwissenschaften in Bayern.

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Mit 37.047 Studentinnen und Studenten stellen sie die größte Fächergruppe dar. Es folgen Wirtschaftswissenschaften mit 13.005 Studierenden.. Im Wintersemester 2025/26 waren 19.665 von ihnen an der TUM eingeschrieben. Das Bayerische Landesamt für Statistik veröffentlichte die Zahlen aus Anlass des Weltstudierendentags, der am 17.

November begangen wird. , ist die Technische Uni in München auch im Vergleich der wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Bayern führend, vor der Münchner LMU. Die beiden großen Münchner Unis sind auch jene, an denen im Freistaat